PAR MILINA KOUACI

Les syndicats de la Fonction publique comptent déclencher un mouvement de contestation pour réclamer l’amélioration des conditions des travailleurs des wilayas du Sud. Ils réclament principalement l’actualisation de la prime de zone ainsi que la généralisation de la prime d’excellence à toutes les catégories et corporations du secteur.

Des délégués des wilayas du Sud des syndicats de la Fonction publique réclament des hautes autorités de se pencher sur la situation du secteur dans la région à travers la révision de la prime de zone géographique et menacent de grève si leurs doléances ne sont pas prises en compte.

«Ces syndicats répartis sur 30 wilayas du Sud, des Hauts-Plateaux et des Aurès comptent coordonner une action commune afin de faire valoir leurs revendications», indique Sadek Dziri, président de l’Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (Unpef). A l’heure actuelle, «chaque wilaya réunit ses syndicats locaux. Et sur la base des positions de chacune des wilayas, l’Intersyndicale coordonnera et arrêtera une date pour des actions communes», ajoute notre interlocuteur. L’Intersyndicale de la Fonction publique laisse entendre qu’elle radicalisera les actions si sa plateforme de revendications n’est pas satisfaite et que les autorités compétentes ne prennent pas les mesures appropriées pour répondre à ses revendications. Sa principale revendication est l’actualisation de la prime de zone calculée sur la base du barème des rémunérations de 1989, suivant la classification administrative des zones du Sud.

Ces organisations syndicales expriment, en effet, «leur ras-le-bol» quant à la non-prise en charge de leurs revendications qu’ils qualifient de «légales» et qui devraient être «concrétisées» afin d’apaiser la colère des travailleurs et de garantir la stabilité des différents secteurs. Des syndicats ont, en effet, «mis en garde des dysfonctionnements et proposé en parallèle des solutions, mais sans suite».

Outre la prime de zone géographique, l’Intersyndicale exige de généraliser la «prime d’excellence» à toutes les catégories et travailleurs relevant du secteur de la Fonction publique. Cette structure syndicale demande, par ailleurs, de comptabiliser la durée du service dans le Sud pour la retraite. <

