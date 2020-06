L’Opep et ses principaux partenaires, dont la Russie, ont décidé d’avancer à samedi leur réunion par visioconférence, prévue la semaine prochaine, et destinée à évaluer l’accord de limitation de production décidé en avril, a indiqué vendredi une source proche de l’organisation. Cette réunion entre les ministres du pétrole des 13 pays membres de l’Organisation des exportateurs de pétrole (Opep) et de leurs dix alliés extérieurs au cartel (Opep+) devait se tenir les 9 et 10 juin. Elle aura lieu par visioconférence, les participants ne pouvant se déplacer à Vienne, siège de l’Opep, dans le contexte de la pandémie mondiale.

Articles similaires