L’actrice américaine Sue Lyon, connue pour avoir interprété le personnage de Lolita dans le film du même nom de Stanley Kubrick, adaptation du roman de Vladimir Nabokov, est décédée à 73 ans, a annoncé le New York Times. Selon le journal de référence, qui cite un de ses amis proches, elle est morte jeudi soir à Los Angeles. Née en juillet 1946, elle avait été choisie à 14 ans pour jouer dans le film de Kubrick, sorti en 1962. Elle avait gagné un Golden Globe pour cette performance. Le réalisateur avait souhaité que son actrice soit plus vieille que le personnage de Lolita ne l’est dans le livre de Nabokov, pour éviter le scandale.

Toujours dans le but d’échapper à la censure, Kubrick avait volontairement atténué les aspects les plus provocants du roman, qui narre une relation pédophile entre une adolescente et un homme adulte qui devient son beau-père. Comme le rappelle le New York Times, Nabokov avait qualifié Sue Lyon de «nymphette parfaite» pour interpréter Lolita, avant de déclarer lus tard qu’il aurait aimé voir l’actrice française Catherine Demongeot («Zazie dans le métro») dans ce rôle. Après «Lolita», Sue Lyon a joué dans une vingtaine de films avant d’arrêter sa carrière en 1980.

