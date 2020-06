Une exposition virtuelle intitulée « Dieu & les masques », est programmée pour demain, mercredi 17 juin, sur la page facebook de l’Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturel (Aarc), organisatrice de l’événement. Elle sera animée par l’artiste peintre camerounais Alioum Moussa (photo en dessous), qui présentera son travail, comme l’indique le communiqué de l’Aarc, « dans son atelier et expliquant sa démarche et son expérience du confinement ». L’artiste a, entre autres, effectué, en aout 2017, une résidence de création et d’exposition à la Villa Adellatif à Alger.

Articles similaires