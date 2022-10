Après plus d’une année avec un poste de président vacant et des affaires gérées par un comité d’intérim, la Fédération algérienne de handball (FAHB) sera chapeautée par Karima Taleb. Cette dernière a remporté les élections de l’instance lors de lors de l’AG élective tenue hier à la salle de conférence de l’OCO Mohamed-Boudiaf (Alger). La présidente du FC Boumerdès aura pour mission de relancer une discipline qui a touché le fond. Sacrée mission.

Par Mohamed Touileb

Les suffrages étaient sans appel. Karima Taleb a obtenu 67 voix contre 20 voix pour Bouzid Abdelmadjid, second candidat qui était en lice et alors qu’on a comptabilisé 9 bulletins nuls. Alors que leurs dossiers de candidatures ont été validés par la Commission, Mustapha Doballah et Driss Khalil ont décidé de renoncer à concourir avant le début des travaux de l’AGE.



Elue dans une situation d’urgence

Suite à sa victoire écrasante, Taleb a tenu à remercier « les membres de l’AG qui m’ont accordé leur confiance». Consciente du contexte préjudiciable et compliqué dans lequel elle a été élue, elle note qu’« au vu de la situation actuelle de l’instance fédérale, l’urgence consiste à faire démarrer le championnat national ainsi que la coupe d’Algérie et donner les moyens nécessaires aux équipes nationales masculine et féminine, en vue des prochaines échéances».

Par ailleurs, elle annonce que « l’objectif recherché est d’arriver à former l’ensemble des entraîneurs à travers des cycles de formation dans toutes les ligues de wilayas et une prise en charge pour les anciens athlètes d’élite». La « successeuse» de Habib Labane, ex-patron de la FAHB condamné à 5 ans de prison ferme pour « faux en écritures publiques, dilapidation des deniers publics et abus de fonction», aura du pain sur la planche alors que le championnat « élite» devrait débuter le 02 novembre prochain.



Le système de championnat, premier gros obstacle

Les délais sont très courts pour redessiner un nouveau système de compétition qui fait l’unanimité. Ça devrait être la première grosse difficulté pour la première femme à gérer une instance d’une discipline majeure en Algérie. Au-delà de ces honneurs, il faudra honorer le rôle de capitaine du bord. Pour cela, il est nécessaire que tout le monde rame dans la même direction. Surtout que l’équipe nationale masculine qui a un Mondial de « petite balle» qui se profile.

Les poulains de Rabah Gherbi disputeront la messe planétaire du 11 au 29 janvier 2023. Le tournoi sera co-organisé par la Suède et la Pologne. Les « Verts» sont reversés dans la poule « E». Ils entameront la 28e édition du Championnat du monde 2023 en affrontant la Serbie le vendredi 13 janvier à la salle Spodek à Katowice (Pologne), dans le cadre de la 1re journée. La deuxième sortie sera contre le Qatar, champion d’Asie, le dimanche 15 janvier dans la même enceinte avant de terminer l’écrémage en donnant la réplique à l’Allemagne, le mardi 17 janvier toujours à la salle Spodek. n