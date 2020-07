L’actrice égyptienne Raja Al-Jadawi est décédée dimanche à l’âge de 82 ans après un combat de prés de deux mois contre la maladie de nouveau coronavirus Covid-19, ont rapporté les médias. « Raja Al-Jadawi est morte ce matin du Covid-19 (…) En raison du protocole sanitaire, nous n’avons pas prévu d’obsèques publiques », a indiqué Ashraf Zaki, le président du syndicat national des comédiens en Egypte, cité par les médias. Raja Al-Jadawi est décédée après avoir passé 43 jours en soins intensifs au centre d’Ismailia au Caire. Elle a été admise en réanimation dans la soirée de samedi à dimanche suite à des complications. L’actrice a effectué des analyses, le 27 mai, qui se sont révélées positives au coronavirus. Raja Al-Jadawi , dont la carrière avait débuté dans le mannequinat, a joué depuis les années 1970 dans plus de 380 films, pièces de théâtre et feuilletons télévisés aux côtés notamment des plus grands noms du cinéma égyptien. Elle jouit d’une grande renommée dans tout le monde arabe. Depuis plus d’une vingtaine d’années, elle a surtout conquis le petit écran où elle a principalement incarné des rôles de matriarche et de bourgeoise. Elle était également la nièce de l’actrice du début du XXème siècle, Tahiya Carioca.

Articles similaires