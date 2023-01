PAR NAZIM B.

Incertitude et angoisse dans les couloirs de la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme (LADDH). La raison de cette confusion est la décision qu’aurait prise l’administration et portant sur la dissolution de l’organisation qui active depuis plusieurs décennies.

Pour l’heure, l’organisation non gouvernementale a affirmé ne pas avoir été destinataire d’un courrier dans ce sens. La LADDH affirme qu’elle n’était pas au courant de l’existence d’une procédure à son encontre.

Cependant, sur sa page Facebook, la Ligue algérienne des droits de l’Homme a diffusé un jugement du tribunal administratif d’Alger daté du 22 septembre dernier et qui fait état de la décision de dissolution de l’organisation suite à une requête du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Étonnés de découvrir un tel document qui circule sur les réseaux sociaux, les membres de la LADDH craignent que se confirme le scénario de la dissolution. Surtout que le document en question parle d’un procès enclenché contre l’organisation et qui a eu lieu au tribunal administratif d’Alger le 29 juin 2022.

Toujours selon le document, l’action du ministère de l’Intérieur serait motivée par «la non-conformité» de l’organisation aux textes en vigueur régissant ce genre d’associations.

Surprise par la teneur du document et ses conséquences, la Ligue algérienne des droits de l’Homme (LADDH) a décidé de mettre au courant l’opinion publique notamment les animateurs politiques et associatifs «qu’elle n’a été ni saisie ni informée ; ni de la plainte ni du procès ni même du jugement qui ne lui a pas été notifié».

Et à la LADDH de s’interroger quant aux raisons de la non-notification du jugement et sa divulgation en ce moment précis. «Cela coïncide bien évidemment avec la campagne de diabolisation qui est lancée contre la ligue et ses militants». La Ligue algérienne de défense des droits de l’Homme souligne par ailleurs que seules les parties en conflit, la LADDH et le ministère de l’Intérieur en l’occurrence, ont le

droit de retirer le verdict, indiquant que le document en question est

en cours d’authentification et d’étude juridique. La LADDH est une association nationale à but non lucratif soumise aux dispositions de la loi 12/06 du 12 janvier 2012 relative aux associations, peut-on lire sur le site web de l’organisation qui a été «officiellement reconnue par les autorités, le 26 juillet 1989, après l’ouverture politique arrachée par les événements du 5 octobre 1988». <

Articles similaires