La brigade criminelle du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Constantine a arrêté une femme, âgée de 34 ans, pour escroquerie via les réseaux sociaux, a-t-on appris lundi auprès de la cellule de communication de ce corps de sécurité.

Les faits de cette affaire font suite au dépôt de plaintes par plusieurs personnes ayant fait l’objet d’escroquerie par une jeune femme lors de transactions effectuées sur le réseau social Facebook, en proposant des appareils électriques et électroménagers de marques mondialement connues à bas prix, a précisé la même source.

Les investigations qui ont été menées ont permis d’identifier et d’arrêter la personne impliquée dans cette affaire, a ajouté la même source. L’enquête a montré, par ailleurs, que cette jeune femme procède en créant des pages en recourant à des pseudonymes et à travers lesquelles elle propose des produits en demandant à ses victimes de verser l’argent sur son compte postal sans fournir le produit en question, avant de fermer le compte et d’ouvrir un autre sous un nouveau pseudonyme, a souligné la même source, indiquant que la valeur de l’argent volé aux victimes a dépassé neuf (9) millions DA.

Aussi, il a été également constaté au cours de l’enquête, que la personne concernée faisait l’objet de recherches conformément à des décisions judiciaires dans plusieurs wilayas du pays, a-t-on affirmé. Après le parachèvement des procédures juridiques, un dossier pénal a été établi à l’encontre de la mise en cause pour «délit d’escroquerie du public via les réseaux sociaux»’, suite auquel elle a été présentée devant le Parquet local, a-t-on fait savoir. <

