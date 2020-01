Les Assises nationales du Pacte de l’Alternative démocratique (PAD) ont été clôturées par l’adoption d’un texte appelé «plateforme pour l’aboutissement démocratique de la révolution» après une journée de travaux qui se sont déroulés, hier, au siège du RCD à Alger. Les signataires de la plateforme préconisent «la rupture avec le système» et prévoient d’aller vers «une conférence nationale indépendante du système» qui, elle, devra aboutir à «une transition démocratique et un processus constituant».

A l’entame des travaux, les organisateurs ont réitéré leur «dénonciation» du refus des autorités concernées de leur accorder une autorisation pour la rencontre à l’endroit prévu initialement à la Safex qui, elle, leur avait donné son accord préalable. Ils ont «condamné» ce refus qui les a contraints à se réunir dans la cour du siège du RCD qui s’est révélée pas assez spacieuse pour contenir «tous les invités prévus».

Outre les forces de l’Alternative démocratique (FFS, RCD, PT, PST, MDS, UCP et LADDH), des associations, dont RAJ et Les amis du manifeste pour l’Algérie nouvelle, et personnalités, dont l’ancien ministre et diplomate Abdelaziz Rahabi et le sociologue Nacer Djabi, ont pris part à ces «assises engagées par les forces du PAD, qui s’inscrivent dans la démarche de rassemblement d’union des énergies politiques et citoyennes au service de la révolution démocratique et sociale».

Le projet de texte de la plateforme, présenté par la députée RCD Fetta Sadat à l’ouverture des travaux, tient d’abord à rappeler que le mouvement populaire exige «la rupture avec le système et l’avènement d’un ordre politique démocratique», comme il rappelle les valeurs et principes fondamentaux du PAD, dont «un Etat civil, démocratique et social», «la liberté de conscience et de culte», «l’égalité des langues et cultures arabe et amazigh ainsi que la promotion de la diversité culturelle y afférentes» et «la lutte permanente contre la corruption».

La plateforme issue des «assises nationales pour l’aboutissement démocratique de la révolution» fait trois propositions «pour une solution démocratique pacifique à l’impasse du système autoritaire», selon le document du PAD. La première est «l’ouverture d’un processus démocratique authentique», la deuxième est «une conférence nationale indépendante du système pour l’alternative démocratique» qui, elle, devra aboutir à la troisième proposition et pour laquelle militent les forces du PAD, à savoir «une transition démocratique autonome et un processus constituant souverain».

En effet, la conférence nationale «débattra de la période de transition et les règles, modalités et échéance de sa tenue». Pour le PAD, «la rupture exige l’organisation d’une période de transition à même de satisfaire les aspirations légitimes du peuple et reste de l’ordre de la nécessité pratique et historique. Elle permettra un assainissement institutionnel, juridique et politique préalable à l’exercice de la souveraineté populaire par le suffrage universel libre et transparent».

La période de transition sera «vouée à la mise en place consensuelle d’un processus constituant souverain destiné à déconstruire les fondements de l’autoritarisme politique et à refonder l’Etat pour consacrer une nouvelle République démocratique et sociale. L’ouverture de cette période de transition passe par la dissolution de toutes les institutions illégitimes», ajoute le PAD dans son document de plateforme.



Contre le bradage des richesses et l’exploitation du gaz de schiste

Les forces de l’Alternative démocratique se disent, par ailleurs, contre «toutes les mesures de bradage des richesses nationales avec annulation immédiate de toutes les lois y afférentes» comme «la loi de finances 2020 et la loi sur les hydrocarbures», selon Youcef Taâzibt, cadre dirigeant du Parti des travailleurs. De même qu’elles militent pour «un moratoire sur la non exploitation du gaz et des pétroles de schiste».

Elles demandent également «l’abrogation de toutes les lois liberticides, notamment les lois sur les partis politiques, les associations et l’information». De même qu’elles revendiquent la «La levée de toutes les entraves aux droits et libertés (droits aux libertés d’expression, de circulation, de manifestation, d’organisation associative, syndicale, politique…).

Pour les signataires de la plateforme, «la persistance de la politique des arrestations arbitraires et le retour à l’octroi constitutionnel soulignent l’obstination des tenants du pouvoir à replâtrer un système condamné par l’histoire». C’est pourquoi, ils disent militer pour «l’arrêt de la répression par la libération immédiate des détenus politiques et d’opinion et l’abandon de toutes les poursuites engagées contre eux ainsi que leur réhabilitation juridique et leur indemnisation morale et matérielle intégrale».



Appel à la libération des détenus

Dans ce cadre, ils ont élaboré une motion de soutien aux détenus d’opinion lue par l’ancien président de RAJ, Hakim Addad, libéré récemment. «Nous rejetons toute criminalisation de l’acte politique et d’opinion», disent-ils, avant de «renouveler urgemment la nécessité de libérer Louisa Hanoune, Karim Tabou, Abdelwahab Fersaoui et Nour El Houda Ougad (étudiante)». Dans la même motion, le PAD souligne que «pour permettre au peuple de décider librement de son sort, il est impératif de mettre fin à toutes les mesures liberticides, à lever immédiatement et sans aucune condition toutes les entraves au libre exercice de la politique et de toutes les libertés démocratiques : de réunion, de manifestation, d’organisation, ainsi que l’ouverture des salles publiques et l’occupation des espaces publics». Les exigences démocratiques non discutables et non négociables pour le PAD sont, entre autres, l’arrêt immédiat de toutes les formes de pressions sur les citoyens engagés dans la révolution, l’arrêt des interpellations, des emprisonnements et des condamnations arbitraires qui touchent les hommes et les femmes politiques, les activistes, les syndicalistes, les étudiants et les manifestants». Toujours sur le chapitre des détenus, les forces du PAD notent que «tant que tous les prisonniers politiques et d’opinion ne sont pas libérés et que l’acquittement de tous n’est pas effectif. Tant que toutes les libertés ne sont pas respectées par le pouvoir encore en place, il ne pourra y avoir un quelconque salut».

Par ailleurs, les chefs des partis qui constituent le PAD ont pris chacun la parole, à commencer par le premier secrétaire du FFS, Hakim

Belahcel, qui a affirmé que «ces assises sont la consécration et l’aboutissement d’un combat commun aux côtés du peuple algérien révolté depuis presque un an pour accompagner ses revendications et formuler des solutions concrètes à la crise complexe qui paralyse notre pays depuis des décennies. Les assises d’aujourd’hui sont le résultat d’un cheminement politique minutieux et méthodique qui a pris naissance il y a près d’un an maintenant».

Le président du RCD, Mohcine Belabbas, a souligné que son parti ne ménagera aucun effort pour la souveraineté nationale, de même que la présidente de l’UCP, Zoubida Assoul, avocate de profession, a déclaré «se constituer pour que les gens retrouvent la liberté après onze mois de Hirak».

Pour sa part, Youcef Taâzibt du PT a appelé à la libération de la secrétaire générale du parti, Louisa Hanoune, non sans évoquer, encore une fois, la libération de tous les autres détenus et le combat à mener contre l’oligarchie, la loi de finances 2020 et la loi sur les hydrocarbures, ajoutant que la nouvelle République ne peut se faire avec le système actuel.

Fethi Gherras, coordinateur du MDS, Mahmoud Rachedi, porte-parole du PST, ont versé dans le même sens, le premier indiquant que «la révolution ne s’arrêtera pas» et que «nous devons vaincre», et le second évoquant d’autres révolutions qui se poursuivent et donnant l’exemple de «l’Irak, du Chili et même de la France où la démocratie est en train de reculer. Mais les peuples ont compris qu’ils doivent sa battre contre les pratiques du néolibéralisme et le nouvel ordre.»