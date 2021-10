Mobilis, encourage les verts à l’occasion de la double confrontation face au Niger, rentrant dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la coupe du monde du groupe A, prévue au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022.

Ainsi, le match de la 3e journée se jouera à domicile, le vendredi 8 octobre à 20h00 au stade du Chahid Mustapha Tchaker de Blida.

Les fennecs s’envoleront par la suite à Niamey pour jouer le match retour le mardi 12 octobre à 17h00 (heure algérienne), sur la pelouse du stade du Général Seyni Kountché.

À l’issue des deux premières journées de qualifications, l’Algérie et le Burkina Faso occupent la tête du groupe A avec 4 points, devant le Niger 3 points, tandis que le Djibouti ferme la marche avec 0 point.

Pour rappel, l’Equipe Nationale demeure sur une série d’invincibilité de 29 matches, après sa victoire (8-0) contre le Djibouti (1re journée) et un match nul (1-1) face au Burkina Faso

(2e journée).

Quarante (40) équipes de la zone Afrique, réparties en dix poules sont engagées dans la course aux qualifications pour disputer la coupe du monde 2022 au Qatar. Cette phase de groupes sera suivie d’un 3e tour pour déterminer les cinq qualifiés qui disputeront le tournoi final.

Mobilis, fidèle à son engagement d’accompagner et d’encourager l’équipe nationale, ne ménagera aucun effort pour soutenir les fennecs.

Bon courage et bonne chance aux fennecs !

