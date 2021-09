Alors qu’il ne reste que sept jours pour le prochain stage des Verts, au Centre technique de Sidi Moussa, pour préparer la double confrontation contre la sélection nigérienne, le 8 octobre à Alger, et le 12 du même mois, à Niamey, pour les éliminatoires du Mondial 2022, le staff technique des Verts enregistre 5 éléments blessés.

par Saïd B.

Il s’agit de Hicham Boudaoui (OGC Nice) et Rachid Ghezzal (Bekistas), Djamel Benlamri (Qatar SC), Islam Slimani (O. Lyon), et Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach). Par contre, Belmadi et ses adjoints pourront compter sur le retour du latéral Youcef Attal de l’OGC Nice qui a disputé quelques minutes lors du dernier match contre Saint-Etienne. Ce match a été remporté largement par son équipe (3-0) dont un but de l’attaquant Andy Delort qui affiche ainsi une grande forme. En revanche, leur coéquipier en club Hicham Boudaoui n’a pu être retenu par le coach Galtier, dans la mesure où il souffre de douleurs au dos. Mais, cela ne devrait peut-être pas compromettre ses chances de retrouver les Verts. S’il est retenu, il devrait donc nécessairement passer chez le staff médical des Verts pour s’enquérir de sa forme physique.

Ce sera également le cas pour Ramy Bensebaïni, joueur au sein de l’équipe allemande, aux dernières nouvelles, Bensebaïni s’était plaint d’une blessure à la cuisse au cours du match Algérie-Burkina Faso (1-1), lui, qui avait alors été sorti à l’heure du jeu pour être remplacé par son compatriote Nawfel Khacef. D’ailleurs il a même dû avoir recours à un examen médical à son retour en Allemagne.

De son côté, le défenseur central du Qatar SC, Djamel Benlamri, souffre d’une blessure à la jambe et plus précisément à l’ischio-jambier. Il devrait également passer chez le staff médical des Verts pour être sûr que son état ne compromettrait pas sa participation à la double confrontation contre le Niger. En France, l’attaquant algérien de l’Olympique de Lyon, Islam Slimani, a dû quitter ses coéquipiers avant la fin du match contre Lorient (1-1), il n’a d’ailleurs été incorporé qu’en seconde période de cette rencontre. Le buteur des Verts est sorti à dix minutes de la fin de la rencontre pour blessure. Slimani devrait également effectuer un examen de l’IRM pour connaître l’état de sa blessure, bien qu’il n’écarte pas sa participation aux deux prochains matchs des Verts. Ce qui indique que sa blessure n’est pas dangereuse pour sa présence sur les terrains.

Son compatriote, Rachid Ghezzal, qui évolue au sein du club turc Bekistas, a lui aussi quitté ses coéquipiers avant la fin du match (77e) de son équipe contre Adana Demirspor (3-3) pour blessure.

Ainsi, le staff technique des Verts, dirigé par Djamel Belmadi, devrait donner la liste des joueurs pour la double confrontation contre le Niger d’ici vendredi prochain, jour de son retour du Qatar, où il réside.

Belmadi a programmé un stage pour les Verts le 4 octobre prochain à Alger pour préparer les deux matchs contre les Nigériens. Et là, pour rappel, la sélection algérienne se trouve provisoirement à la tête du groupe A, à l’issue des deux premières journées, disputées en ce début du mois de septembre et pendant lesquelles elle avait commencé par remporter une éclatante victoire contre Djibouti (8-0), avant d’enchaîner avec un nul (1-1) face au Burkina Faso.

Les hommes de Djamel Belmadi sont en tête de leur groupe avec une meilleure différence de buts, et surtout en ayant bien négocié le premier duel décisif contre l’autre favori du groupe, le Burkina Faso. Enfin la Fédération nigérienne a informé son homologue algérienne que la délégation de la sélection nationale rejoindra Alger le 5 octobre prochain.



La participation d’Islam Slimani compromise

L’attaquant international algérien Islam Slimani, sorti blessé samedi lors du match de son club Lyon face à Lorient (1-1), pour le compte du Championnat français de football, manquera les deux prochains matchs de l’OL et ne reviendra qu’après la trêve internationale d’octobre, a rapporté le journal L’Equipe. « Victime d’une blessure musculaire et contraint de sortir trente minutes après son entrée en jeu à la mi-temps du match contre Lorient (1-1), Slimani (33 ans), devrait en effet louper les deux matchs de la semaine face à Brondby, jeudi en Ligue Europa, puis contre l’AS Saint-Etienne, dimanche lors du derby », a écrit la même source.

Le quotidien sportif estime, selon des sources du club lyonnais, que le retour de l’international algérien n’aura lieu qu’après la trêve internationale, ce qui pourrait compromettre sa participation à la double confrontation de la sélection algérienne face au Niger, les 8 et 12 octobre, dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2022.

« Je l’avais dit il y a deux semaines, je craignais des blessures, car nous sommes le seul club en France à n’avoir que deux jours de repos entre chaque match. Et voilà, ce qui devait arriver est arrivé », a pesté l’entraîneur de Lyon, le Néerlandais Peter Bosz.

Déjà privé de son buteur Moussa Dembélé, de l’attaquant Tino Kadewere, du milieu de terrain Jeff Reine-Adélaïde et des défenseurs Jason Denayer et Jérôme Boateng, le coach des Gones va ainsi composer sans Slimani, qui avait retrouvé sa place de titulaire en équipe nationale algérienne début septembre à la faveur de son quadruplé historique inscrit face à Djibouti (8-0).