Vingt-neuf joueuses, dont 26 professionnelles évoluant à l’étranger, ont été convoquées par la sélectionneuse algérienne Radia Fertoul, pour un stage bloqué actuellement en cours à Alger, en vue de la double confrontation contre le Soudan, prévue au mois d’octobre prochain, dans le cadre des éliminatoires de la CAN féminine 2022, a-t-on appris auprès de la fédération algérienne de football (FAF).

Ce stage a démarré le mercredi 15 septembre, au stade de Rouiba, avec un effectif de 21 joueuses, en attendant la journée du samedi 18 septembre, qui verra l’arrivée de huit autres joueuses, pour que l’effectif soit au grand complet. La première confrontation contre le Soudan dans le cadre de ces éliminatoires de la CAN féminine 2022, dont la phase finale aura lieu au Maroc, est prévue le 20 octobre prochain, au stade du 5-Juillet (Alger).

En cas de qualification, l’équipe nationale sera opposée, au 2e et dernier tour (14 – 23 février 2022), au vainqueur de la double confrontation entre le Mozambique et l’Afrique du Sud, vice-championne d’Afrique. Ce stage, qui se poursuivra jusqu’au 21 septembre au stade de Rouiba, est le premier pour la sélection nationale depuis son retour d’Egypte, où elle avait pris part dernièrement au tournoi de l’Union Nord Africaine de Football (UNAF-2021).

Deux matchs d’application figurent menu des Algériennes pendant ce stage, a encore annoncé la FAF, en précisant que «le premier match aura lieu le vendredi 17 septembre face aux U17 du club de Bach-Djarrah, et le second le lundi 20 septembre contre l’équipe des U16 de l’USM Alger».

Liste des joueuses convoquées : Amina Hally, Lounas Lamia, Rabhi Assia, Neggazi Yamina, Bara Fatima, Allouache Wassila, Arbi Aouda Keltoum, Ouadah Isma, Abadou Léa, Khezami Roselène, Boudaoud Sarah, Haffaf Mélina, Khellas-Chebel Imane, Kendouci Zeineb, Bekheda Fatiha, Belkacemi Lydia, Khellif Lina, Toumi Camélia,

Benlazar Meryem, Inès Laubat, Seghiri Inès, Bouzid Wissam, Naïma Bouhenni-Bouziane, Rahima Benaïchouche, Madina Ramdani, Merrouche Imène, Boutaleb Inès, Laura Muller. n

Articles similaires