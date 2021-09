Le premier stage de l’équipe nationale féminine A, consacré à une nouvelle évaluation des joueuses, a pris fin lundi 20 septembre avec le déroulement d’un match d’application face aux U17 du club de Sidi Moussa, qui a remplacé au pied levé les jeunes de l’USM Alger qui n’ont pas pu faire le déplacement, a indiqué la Fédération algérienne de football. 29 joueuses dont 16 éléments professionnels évoluant en France, ont pris part à ce stage qui a débuté le 15 septembre, s’inscrivant dans le cadre de la deuxième phase de préparation pour la double confrontation face au Soudan prévue en octobre pour le compte des éliminatoires de la CAN 2022. La sélectionneuse Radia Fertoul s’est dit «satisfaite» de ce regroupement qui a constitué «une aubaine pour évaluer le groupe en vue de dégager l’effectif qui prendra part au éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2022.» a t- elle déclaré au micro de FAF TV. «Nous avons la chance d’avoir de joueuses d’un bon niveau à tous les postes, maintenant il faut choisir les meilleures qui défendront les couleurs nationales lors des prochaines échéances officielles» a ajouté Fertoul.

La première confrontation contre le Soudan dans le cadre des éliminatoires de la CAN féminine 2022, dont la phase finale aura lieu au Maroc, est prévue le 20 octobre prochain, au stade du 5-Juillet (Alger).

En cas de qualification, l’équipe nationale sera opposée, au 2e et dernier tour (14 – 23 février 2022), au vainqueur de la double confrontation entre le Mozambique et l’Afrique du Sud, vice-championne d’Afrique.

