Mobilis, partenaire officiel de la Fédération Algérienne de Football (FAF) et de l’Équipe Nationale, encourage les Verts à la veille de leurs prochains matchs, comptant pour les deux premières journées des éliminatoires de la 34e Coupe d’Afrique des Nations CAN 2023.

Désignée dans le groupe «F», l’Algérie aura pour adversaires la Tanzanie, l’Ouganda et le Niger et devra terminer parmi les deux premiers du groupe pour empocher le ticket de qualification pour la phase finale de cette CAN.

Ainsi, les fennecs entameront cette épreuve continentale le samedi 04 juin en recevant à domicile l’Ouganda au Stade du 05-juillet 1962 d’Alger à 20h00, avant de défier la Tanzanie, le mercredi 08 juin à 17h00, au Benjamin Mkapa Stadium.

Mobilis, la marque des champions, soutient les Guerriers du Désert et notre Ambassadeur de Marque, le coach Djamel Belmadi, dans cette nouvelle échéance. Bon match et bonne chance aux Fennecs!

Articles similaires