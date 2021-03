Mobilis encourage les verts à l’occasion des deux rencontres officielles, devant les opposer à la Zambie et le Botswana dans le cadre de la 5e et 6e journées du groupe H des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, prévue au Cameroun.

Les guerriers du désert se déplaceront à Lusaka pour affronter la Zambie, le jeudi 25 mars au Heroes National Stadium à 20h00 heure algérienne, avant de recevoir le Botswana quatre jours plus tard, soit le lundi 29 mars à 20h00 au stade Mustapha Tchaker de Blida.

Ainsi, à l’issue de la quatrième journée des éliminatoires, l’Algérie prend les commandes du groupe H avec 10 points, devant le Zimbabwe 5 points et le Botswana 4 point, alors que la Zambie ferme la marche avec 3 points.

Les Verts qui sont déjà qualifiés à la phase finale de la prochaine CAN, devront conserver leur invincibilité afin d’entamer en juin la campagne des éliminatoires pour le mondial Qatar 2022, avec un bon moral.

Cinquante et un pays sont en lice pour faire partie des 24 équipes qui disputeront le tournoi final de la CAN-2021, les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale.

Mobilis, fidèle à son engagement d’accompagner et d’encourager l’Equipe Nationale, ne ménagera aucun effort à les soutenir, quelle que soit l’échéance sportive et le lieu de son déroulement.

Bon courage et bonne chance aux Fennecs!

Dzayer Bladna wel Khedra Dialna!

