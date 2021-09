La double confrontation entre les sélections nationales algérienne et nigérienne, comptant pour les 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, groupe A, se déroulera les 8 et 11 octobre prochain, a indiqué samedi la Fédération algérienne de football (FAF).

Le match aller Algérie- Niger, comptant pour la 3e journée, aura lieu le vendredi 8 octobre 2021 à 17h00 au stade du Chahid Mustapha-Tchaker de Blida. Quant à la rencontre retour, elle est programmée le lundi 11 octobre 2021 au stade du Général Seyni-Kountché de Niamey après «une approbation temporaire» accordée par la CAF à cette enceinte sportive pour accueillir les prochains matchs du Mena. Pour rappel, le Niger avait accueilli le Burkina Faso (0-2) à Marrakech lors de la première journée des qualifications du mondial qatari car son stade n’était pas homologué par la CAF. A l’issue de deux premières journées de qualifications, l’Algérie est le Burkina Faso occupent la tête du groupe A avec 4 points devant le Niger (3 pts). Djibouti ferme la marche (0 pt). n

