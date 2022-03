En plus de Cameroun – Algérie, l’Afrique verra 4 autres duels se tenir pour autant de places en Coupe du Monde 2022. Clairement, c’est le match Egypte – Sénégal (20h30) qui cristallisera l’intérêt puisqu’il s’agit du remake de la finale de la CAN-2021 jouée le 06 février dernier avec le triomphe des Sénégalais.

Par Mohamed Touileb

En Afrique, il n’y aura pas que les «Verts» qui auront un rendez-vous capital demain. Les dix rescapés des 10 poules se retrouvent pour un ultime tour éliminatoire. À deux rencontres d’une présence en Coupe du Monde, c’est tout le monde qui ambitionne de prendre part à l’évènement.



Le Maroc favori mais…

Sûrement, il y a des affiches où le déséquilibre est présent. On peut penser à celle entre la RD Congo et le Maroc où ce dernier semble mieux armé pour composter le ticket qatari. Surtout que le match ‘’retour‘’ à domicile. Toutefois, les Marocains devront se méfier des Congolais qui peuvent créer une sensation car ils jouissent de certains talents susceptibles de faire la différence comme Bakambu ou Bolasi ou Kakuta qui restent des footballeurs redoutables.

Dans les autres affrontements, il y a un alléchant Ghana – Nigéria. Auteurs d’une CAN-2021 désastreuse, les Ghanéens ont pour ambition de se racheter et signer une 4e qualification au Mondial lors des 5 dernières éditions. Il faut dire que les «Black Stars» semblent sur une courbe dangereusement descendante depuis quelques années.

Après avoir échoué à se qualifier en CDM 2018 en Russie, ils ont enchaîné les désillusions en Afrique avec des CAN-2019 et 2021 sans gloire. Une anomalie pour une équipe parvenue à signer 6 présences de suite en demies dans l’épreuve continentale. Les Nigérians, Mondialistes lors des 3 défuntes séquences de la messe planétaire, devront donc se méfier d’un probable sursaut d’orgueil des frères Ayew et leurs compatriotes.



Egypte – Sénégal et Mali – Tunisie : Retrouvailles express !

Les «Super Eagles» avaient laissé une grosse impression dans la CAN en livrant un premier tour remarquable. C’était avant de croiser le chemin de la Tunisie qui les a sortis dès les huitièmes de finale. Les Tunisiens chercheront certainement à rééditer pareil exploit lorsqu’ils croiseront le fer avec le Mali.

Les deux équipes s’étaient rencontrées lors de la CAN-2021 avec une victoire étriquée (0-1) des Maliens lors du fameux match arbitré par Janny Sikazwe qui avait sifflé la fin de la partie avant le temps réglementaire. Pour l’acte I, les «Aigles de Carthage» seront en appel à Bamako où ils essayeront de réaliser un bon résultat.

Comme la Tunisie et le Mali, le Sénégal et l’Egypte voient leurs chemins se retrouver pour ce tour ultime dans les qualifications en Coupe du Monde. Après la bataille pour la couronne continentale remportée par les Sénégalais, il y aura un strapontin au Qatar à aller chercher pour les «Lions de la Téranga» et les «Pharaons». Il y a de la revanche dans l’air avec cette première manche au Caire que les coéquipiers de Mohamed Salah veulent remporter coûte que coûte.

Programme des matchs ‘’aller‘’ de la zone CAF :

Cameroun – Algérie

Égypte – Sénégal

Mali – Tunisie

Ghana – Nigéria

RD Congo – Maroc