Le Premier Ministre de la Macédoine du Nord, Dimitar Kovacevski, a promis aux joueurs de la sélection une prime de 500.000 euros en cas de qualification à la prochaine Coupe du monde. Pour cela, ils doivent se défaire du Portugal, cinq jours après leur exploit en Italie. La Macédoine du Nord se prend à rêver. Après avoir terrassé l’Italie à Palerme dans le temps additionnel, les hommes de Milevski n’ont plus qu’une marche à franchir pour se qualifier pour le premier Mondial de leur histoire. Mais la tâche s’annonce tout aussi arduel, puisqu’il faudra se défaire du Portugal mardi soir à Porto. Leur Premier Ministre Dimitar Kovacevski a promis une belle récompense en cas d’exploit: un chèque de 500.000 euros par joueur. Selon la presse portugaise et une vidéo de la délégation macédonienne prise de l’avion, le dirigeant est monté à bord pour féliciter les joueurs et les encourager avant l’échéance. Jeudi soir, dans la foulée de la victoire face aux champions d’Europe, le président de la Macédoine du Nord, Stevo Pendarovski, s’était adressé à Cristiano Ronaldo sur Twitter: « Tiens-toi prêt Cristiano, tu es le prochain! ».

Les Serbes avaient reçu 1 million d’euros

Cette prime rappelle celle que le président serbe avait offerte à ses joueurs en cas de qualification à la Coupe du monde face au… Portugal. Le million d’euros initialement promis a été finalement reversé par les internationaux à une association en faveur des enfants défavorisés.

Avant son succès sur l’Italie (1-0), la Macédoine du Nord avait déjà réalisé une excellente performance en terminant deuxième de son groupe de qualification, derrière l’Allemagne, au prix notamment d’une victoire surprenante sur la Mannschaft à Duisbourg en mars 2021. Ce qui lui avait offert le droit de disputer ces barrages. Mais l’équipe a déjà connu les joies d’une compétition internationale. L’été dernier, elle a disputé son premier Euro, perdant ses trois matchs de poule. Il faudra un peu plus que cela à l’Estadio do Dragao ce soir pour que le rêve ultime devienne réalité.

