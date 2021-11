Arrivée lundi en début de soirée au Caire (Egypte), où elle effectuera un mini-stage de 4 jours, l’équipe nationale poursuit sa préparation pour le match contre le Djibouti. Cette explication est prévue vendredi prochain (14h) au Cairo international stadium. Elle comptera pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Par Mohamed Touileb

C’est dans une bonne ambiance mais avec beaucoup de sérieux que les «Verts» préparent le duel face aux Djiboutiens que le sélectionneur Djamel Belmadi prend très aux sérieux. L’Egypte est une terre connue et bénie pour l’EN qui y a été couronnée championne d’Afrique en juillet 2019.



Les «beaux souvenirs» du Caire

C’est pratiquement avec la même équipe qui a animé la CAN-2019 que le coach de l’Algérien a décidé de se rendre au pays du Nil. En optant pour un regroupement direct sur place, Belmadi a voulu éviter le périple à ses protégés comme il l’a relevé en conférence de presse dimanche dernier au Centre technique national (CTN) de Sidi-Moussa avant de s’envoler vers Paris puis le Caire le lendemain à bord d’un avion spécial. «On a fait en sorte de partir tôt au Caire direct pour récupérer et éviter un voyage qui prend presque une journée. On ralliera Alger tout de suite après le match face au Djibouti. Il y aura une gestion des états de forme des uns et des autres pour être en forme pour le dernier match», a-t-il prévenu.

L’appareil, qui a décolé d’Alger, a desservi la capitale française où les Fennecs d’Europe et ceux du Golfe s’étaient retrouvés avant de repartir vers le Caire. Là-bas, il y a «de beaux souvenirs. On va s’y rendre avec un énorme plaisir. On a pris le même hôtel (Royal Maxim Palace Kempinski Cairo NDLR). Autant faire les choses bien comme il le faut. Les joueurs sont heureux de faire ce déplacement. Un petit stage pour préparer ces deux matchs là. Terrain en très bon état».



L’effectif au complet

Pour l’instant, l’ensemble des 25 joueurs sélectionnés pour ce rendez-vous sont opérationnels. Youcef Atal, qui a dû déclarer forfait pour une énième blessure, a été remplacé par Houcine Benayada. Ce dernier, retenu par Madjid Bougherra pour le stage de l’équipe nationale des locaux (A’) aux Emirats Arabes Unis (E.A.U) du 08 au 16 novembre, a été libéré pour rejoindre l’équipe A avant son départ lundi d’Alger.

Les indicateurs sont bons avant 2 jours de la sortie qui opposera les «Fennecs» aux «Requins de la Mer Rouge». L’adversaire est clairement prenable sur papier. Surtout quand on sait que les camarades de Riyad Mahrez l’ont étrillé8 buts à 0 lors du match ‘’aller‘’ au stade Mustapha Tchaker (Blida). Toutefois, l’entraîneur de l’EN a insisté sur le sérieux. D’ailleurs, s’il a pris ses poulains sur les terres où ils ont donné la plénitude de leur football, c’est pour garder le degré d’exigences à un niveau élevé.