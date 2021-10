Le match Algérie – Burkina Faso, comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, pourrait grandement être décisif pour la qualification aux barrages de mars. Pour cette rencontre, l’EN devrait recevoir dans son bastion de Tchaker et pourrait, si tout se passe bien, compter sur la présence du public. Cela reste tributaire du feu vert de la Confédération africaine de football (CAF) après que la Fédération algérienne de football (FAF) a reçu l’autorisation des Autorités de notre pays.

Par Mohamed Touileb

Le comité scientifique national de surveillance et de suivi de l’épidémie a donné son aval pour que les «Verts» puissent jouer devant leur public le 14 novembre prochain. Si les joueurs ont insisté pour que la rencontre se joue au qtade Mustapha Tchaker (Blida), où ils n’ont jamais perdu en 42 matchs (36 victoires et 6 nuls), le sélectionneur Djamel Bemadi a fortement souhaité que les autorités permettent l’entrée aux inconditionnels. C’était juste après le retour de Niamey où ses protégés ont gagné 4 buts à 0 pour le compte de la 4e journée.



Cela manquait à Belmadi

«J’ai lu un communiqué qui disait qu’ils allaient ouvrir les stades aux supporters pour le championnat. Qu’en est-il pour l’équipe nationale ?», s’était demandé le driver des «Guerriers du Désert». En outre, le coach d’«El-Khadra» avait estimé qu’«à partir du moment où l’on ouvre, on ouvre pour tout le monde. On a vraiment besoin et envie de les retrouver. Notamment pour ce match (face aux Burkinabés) incha’Allah. Ça serait très bien pour tout le monde. On leur manque je pense et ils nous manquent aussi».

Par ailleurs, si les gradins de l’antre blidéen peuvent être remplis à «50%» (soit 15.000 places) comme seuil maximal fixé par la Commission en charge du suivi de la situation épidémiologique, ça sera sous conditions. En effet, il serait recommandé aux personnes désireuses de voir les champions d’Afrique de plus près de présenter leur pass-sanitaire.



Tchaker a sonné creux pendant 2 ans

Cette condition pourrait être délicate à faire respecter. En effet, 10% de la population seulement a accepté la vaccination. Un taux relativement très bas. On peut donc penser que c’est plus les mesures de distanciation qui seront mises en avant pour faire en sorte que cette opération assez délicate se déroule sans accrocs et conséquences sur la santé des personnes qui seront dans les travées.

Pour rappel, la dernière fois que Riyad Mahrez et consorts ont joué en présence de public en Algérie, c’était le 14 novembre 2019 au stade 5 juillet 1962 (Alger). A cette occasion, ils avaient surclassé la Zambie 5 buts à 0 pour le compte de la 1ère journée de la CAN-2021. Quant à l’enceinte de la ville des Roses, la dernière fois qu’elle n’a pas sonné creux, c’était pour la réception de la RD Congo (1-1) en amical le 10 octobre 2019. Ça fait quand-même un sacré bout de temps !