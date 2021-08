Le sélectionneur de l’équipe burkinabé de football Kamou Malo, a dévoilé mercredi une liste de 27 joueurs, en vue des deux premiers matchs du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 : le jeudi 2 septembre face au Niger à Marrakech, et le mardi 7 septembre devant l’Algérie, toujours à Marrakech.

Absent lors des deux matchs amicaux contre la Côte d’Ivoire (1-2) et le Maroc (0-1), disputés en juin dernier, le milieu relayeur de Rizespor (Turquie) Bryan Dabo est de retour dans la sélection. L’attaquant Mohamed Laminé Ouattara (AS Sonabel), l’une des révélations du championnat burkinabé, est également retenu par le sélectionneur des Etalons.

En revanche, le défenseur du Bayer Leverkusen (Allemagne) Edmond Tapsoba, le milieu de terrain du Dynamo Moscou (Russie) Charles Kaboré, le milieu de terrain du RS Berkane (Maroc) Alain Traoré, et l’attaquant d’Aston Villa (Angleterre) Bertrand Traoré, n’ont pas été retenus pour diverses raisons.

Prévues initialement en juin dernier, les deux premières journées du 2e tour des éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar, ont été reportées à septembre, en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19.

