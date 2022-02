Encore une fois, Riyad Mahrez s’est montré décisif en club. Pour sa quatrième titularisation en autant de rencontres de Manchester City depuis qu’il est rentré de la CAN-2021, l’Algérien s’est fendu d’un but et une passe décisive pour le déplacement et la démonstration (0-5) chez le Sporting CP en Ligue des Champions. Après la rencontre, au milieu de l’euphorie, celui qui compte 17 buts et 9 passes décisives en 27 matchs cette saison, a été interrogé sur l’équipe nationale. Et il n’a pas manqué d’afficher l’optimisme et la détermination pour repartir de l’avant avec la sélection dès les prochaines échéances.

Par Mohamed Touileb

Au Cameroun, Mahrez et ses compatriotes ont complètement déraillé. L’élimination au premier tour de la CAN-2021 était un véritable coup de tonnerre pour de nombreux spécialistes mais pour les Algériens particulièrement qui ont eu droit à des «Verts» pâles sur le plan footballistique. Particulièrement les leaders techniques habituels à l’image de Youcef Belaïli et Riyad Mahrez.



Ultra-décisif en C1

D’ailleurs, ce dernier montre un visage complètement différent en club quand on passe au peigne fin ses prestations avec Manchester City où il affole complètement les compteurs. Avant-hier, il a de nouveau brillé avec la tunique des Citizens. Et c’était dans un match à élimination directe en Ligue des Champions UEFA après avoir pesé en FA Cup et Premier League lors des deux dernières semaines. Quelle que soit la compétition, le gaucher est décisif. Et cela rend les «Skyblues» plus redoutables et efficaces comme ce fut le cas mardi au stade José Alvalade. Sur les matchs à élimination directe de C1, le Dz affiche des chiffres d’un attaquant alors qu’il n’est qu’ailier. Il a été impliqué sur des buts lors de 6 des 7 derniers matchs du K.O. stage avec 5 réalisations et 3 offrandes. La seule fois où il a manqué le coche était en finale contre Chelsea. Et les Mancuniens ont perdu. C’est pour dire tout le poids du natif de Sarcelles sur le rendu du champion d’Angleterre sortant en Europe.



«À nous de faire le boulot»

Après la manita infligée aux Lisboètes mardi, Mahrez a indiqué qu’«on était venu pour gagner. Match sérieux. On a été cliniques et on a su marquer quand il fallait. C’est important. C’est toujours bien de marquer et aider l’équipe. On n’a rien laissé à cette équipe et c’est important pour la suite». Par ailleurs, il a été interrogé sur la déroute africaine avec les «Verts».

L’ancien sociétaire de Leicester City a reconnu que «ce n’est pas facile». Toutefois, il a préféré se focaliser sur l’avenir en estimant que «dans le football quand on gagne il faut passer à autre chose et quand on perd aussi» non sans prévenir que «maintenant, on se retrouvera en mars et c’est à nous de faire le boulot». Il y a de la détermination à se racheter qui est palpable. Désormais, il faudra concrétiser cela sur le terrain face au Cameroun avec une double-confrontation contre le Cameroun. Un duel qui pourrait ouvrir les portes d’une cinquième participation en Coupe du Monde pour l’Algérie après 1982, 1986, 2010 et 2014. n