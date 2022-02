L’équipe nationale affrontera le Cameroun lors du dernier tour qualificatif pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La double confrontation est prévue pour la date FIFA de mars. Le match ‘’aller‘’ est fixé pour le 23 du même mois au stade Paul Biya, communément appelé «Olembe», de Yaoundé. Les Camerounais ont avancé la rencontre au maximum. Et le choix est loin d’être sans danger pour les nôtres. Explications.

Par Mohamed Touileb

Actuellement, l’EN est littéralement sonnée par son élimination aussi prématurée qu’inattendue de la CAN-2021 qui se tient au Cameroun (09 janvier – 06 février). Les «Verts» ont pris la porte après un premier tour qu’ils ont bouclé à la 4e et dernière place de la poule «E» avec un seul point de pris sur les 9 en jeu.

La campagne africaine ratée, les «Fennecs» devront s’en remettre le plus vite possible pour disputer les «barrages» africains pour le Mondial qatari. Ce rendez-vous face aux «Lions Indomptables» est probablement le plus important de l’ère Belmadi avec une aventure qui pourrait se prolonger ou s’arrêter.



Pressés par le temps

Il est clair que le sélectionneur national a choisi de rester après le départ forcé de Kheireddine Zetchi de la tête de la Fédération algérienne de football (FAF) rien que pour parachever le chemin jusqu’au Qatar avec ses poulains. Pour cela, il faudra se défaire des Camerounais qui continuent activement à travailler leurs automatismes durant la CAN-2021.

En effet, les camarades de Vincent Aboubakar sont qualifiés pour la demi-finale du tournoi. Ils joueront l’Egypte jeudi prochain au stade Olembe. C’est dans ce même antre qu’ils ont décidé de recevoir les «Guerriers du Désert» dans un peu moins de 2 mois. Cela se fera au 10e jour de la fenêtre internationale de mars qui débutera le 13 et s’étalera jusqu’au 29 dudit mois.

Cependant, les camarades de Riyad Mahrez pourraient se contenter d’une seule séance d’entraînement au complet si jamais les clubs ne voudraient pas libérer les joueurs. Le temps sera très court sachant qu’ils doivent être sur le sol camerounais la veille du match soit le 22 mars. Est-ce que Belmadi décidera de rallier, avec son groupe, Yaoundé directement le 21 mars ? Cela reste possible afin de préparer plus aisément cette sortie.



Le désavantage de l’aller

Clairement, cette date choisie par le Cameroun n’est pas faite pour arranger «El-Khadra». Certes, elle aura l’avantage d’évoluer à domicile pour la seconde manche à priori programmée pour le 28 mars au stade Mustapha Tchaker. Toutefois, le préjudice de devoir voyager et avoir un temps de préparation très restreint pour le «match I» est non-négligeable.

Ainsi, on peut dire que l’équilibre entre la faveur et la défaveur est là pour Belmadi qui devra trouver la formule afin de bien négocier l’acte I à Yaoundé. Et c’est clair que lui et ses protégés ne devront pas se rater comme lors de la CAN s’ils veulent avoir l’une des 5 places destinées pour les sélections de la zone CAF.