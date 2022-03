Décidément, Roger Milla pousse toujours ses analyses à l’extrême. Après son dérapage concernant les sélections nord-africaines durant la CAN-2021, l’ex avant-centre du Cameroun pense que l’Algérie se retrouve sous une pression qui la met en mauvaise posture. Et ce avant d’aborder les Lions Indomptables lors de la double-confrontation qui rentre dans le cadre du dernier tour qualificatif en Coupe du Monde 2022.

Par Mohamed Touileb

Dans moins de 20 jours, l’Algérie et le Cameroun s’expliqueront dans l’un des chocs dans les éliminatoires du Mondial-2022. À propos de cette dernière étape, Roger Milla, légende du football camerounais, semble convaincu que la pression est du côté algérien.



Song en «arme secrète»

Toutefois, c’est tout à fait naturel qu’il pense que les «Lions Indomptables» ont le plus d’arguments pour se qualifier en Coupe du Monde. Sa conviction trouve explication dans le fait que Rigobert Song soit devenu le sélectionneur de l’équipe en succédant à Antonio Conceiçao à la tête de la barre technique.

Ce changement a été décidé malgré la CAN-2021 que les camarades de Vincent Aboubakar avaient terminé à la 3e place après avoir échoué à accrocher la finale et aller chercher le 6e titre à ce niveau dans l’histoire de la sélection. Ainsi, Milla a déclaré que «le nouvel entraîneur de l’équipe nationale du Cameroun, Rigobert Song sera notre arme secrète, pour vous renverser…».

Dans la foulée, l’attaquant mythique du Cameroun a averti les Dz en lançant : «vous les Algériens devriez-vous inquiéter, car vous subissez une grande pression avant la double confrontation qualificative pour le Mondial 2022, pas nous». Cette sortie de Milla est probablement la conséquence de la mauvaise impression laissée par notre équipe nationale lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations que le pays de Paul Biya avait abritée du 09 janvier au 06 février dernier.

L’impression de faiblesse à la CAN-2021

La compétition a été remportée par le Sénégal qui était battue en finale par l’Algérie lors de l’opus 2019 organisé par l’Egypte. Pour la séquence 2021, nos «Verts» ont montré un pâle visage en quittant l’épreuve dès la phase de poules. Les poulains de Djamel Belamdi n’ont pu récolter qu’une seule unité sur 9 possibles. À partir de là, c’est normal que les adversaires pensent que les camarades de Riyad Mahrez se retrouvent dans une mauvaise posture.

Néanmoins, les «Guerriers du Désert» savent que le rachat de cette déconvenue continentale passera par une qualification au rendez-vous qatari. Pour cela, il faudra bien négocier cette double confrontation contre les héritiers de Roger Milla.

Pour rappel, le match ‘’aller‘’ se tiendra le 25 mars au stade de Japoma (Douala). Quatre jours plus tard, il y aura l’acte II dans l’enceinte de Mustapha Tchaker (Blida) où l’Algérie n’a jamais perdu le moindre match en 43 productions. Le bilan est de 36 victoires et 7 nuls.