L’ancien international français, Marcel Desailly, n’a pas eu la main lourde pour l’équipe nationale. Le champion du Monde 1998 avec les « Bleus » a tiré l’Algérie dans un groupe « A » qui reste très prenable.

Un quartet que complètent le Burkina Faso, qui était la porte vers le Mondial 2014 avec Vahid Halilhodzic, le Niger et Djibouti. Des adversaires que les «Verts», forts de leurs statuts de ténor et roi d’Afrique, devraient pouvoir passer sans encombre pour terminer en tête de la poule à l’issue de la première étape des éliminatoires. Une campagne qui débutera en octobre (5-13) prochain.

Par la suite, il y aura les barrages à disputer en novembre 2021. Ils réuniront les 10 sélections ayant terminé premières de leurs groupes respectifs. Les amoureux des « Verts », qui visent une cinquième qualification au rendez-vous planétaire, s’y projettent certainement déjà après avoir vu le verdict du tirage au sort qui s’est déroulé hier au siège de la Confédération africaine de football (CAF) situé au Caire (Egypte). La confiance est là puisque « El-Khadra » a présenté beaucoup de certitudes lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations jouée et remportée en terre égyptienne entre le 20 juin et 19 juillet écoulés.



Cameroun – Côte d’Ivoire, il n’en restera qu’un

Partent favoris dans ce premier écrémage toutes les équipes qui étaient dans le «chapeau A». Mais à la lecture de certains quatuors, on pourrait s’attendre à des surprises. Notamment dans le « D » où l’on retrouve le Cameroun et la Côte d’Ivoire accompagnés du Mozambique ainsi que du Malawi. Les « Lions Indomptables » et les « Eléphants » devraient livrer une lutte sans merci pour le billet qualificatif.

Aussi, l’Egypte de Mohamed Salah, reversée dans le groupe « F » en compagnie du Gabon d’Aubameyang outre la Libye et l’Angola, qui devra faire très attention. Quant au quartet le plus équilibré,

c’est certainement le « J » avec la RD Congo, le Bénin, Madagascar et la Tanzanie. Loin des spéculations, c’est la réalité du terrain qui donnera l’ultime couperet. Tous les prétendants partiront à chances égales. Le sérieux et la concertation

sont exigés pour éviter les scénarios cauchemardesques.n