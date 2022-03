Selon les chiffres officiels, 19.000 billets ont été mis en vente pour le match Algérie – Cameroun prévu demain au stade Mustapha Tchaker de Blida. Ce duel pourrait marquer la qualification des « Verts » en Coupe du Monde pour la 5e fois. Hier, ils étaient des milliers de jeunes à se pointer devant les guichets de l’enceinte de Blida pour s’offrir le ticket à 500 DA. Un prix qui devrait décupler sur le marché parallèle à quelques heures de la rencontre.

Par Mohamed Touileb

La foule qui s’est amassée aux alentours de l’antre de la ville des Roses était immense. Il n’était donc pas difficile de la contenir par moments. Surtout au fur et à mesure que les places s’écoulaient. Les jeunes sont venus de différentes wilayas pour acheter une place et assister à la rencontre ultime demain face aux « Lions Indomptables ».



Le marché parallèle à plein régime

Certains étaient même sur place dès la nuit de samedi à dimanche pour être certains d’obtenir un « pass » pour cette rencontre quand d’autres voulaient acheter les tickets pour faire des « affaires » en les revendant au marché noir par la suite. Il est clair que les prix du précieux sésame pourraient s’envoler au fur et à mesure que la rencontre approche. Ils pourraient atteindre jusqu’à 4000 DA ce qui est souvent le cas dans ce genre de rencontres « historiques ». D’ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y a déjà des tickets qui sont proposés à des prix qui oscillent entre 8000 et 12.000 DA. Bien évidemment, il sera difficile de les céder à cette somme très conséquente. D’autant plus qu’en Algérie, acheter sa place sans numéro du siège ne garantit pas l’entrée au stade. On se doute que mardi, il y a le risque que ce soit la pagaille à l’entrée avec des gens qui vont accéder à l’antre parce qu’ils connaissent un «passeur» (agent de sécurité ou autre) et que certains resteront en dehors même s’ils sont en possession d’un billet.



Tchaker devrait afficher full

Par ailleurs, le risque de charbonnage des billets est bien présent. D’autant plus qu’aucun mécanisme n’a été mis en place pour empêcher cette pratique qui surgit à chaque match d’importance. Les seuls privilégiés de cette opération sont les 1800 supporters qui s’étaient rendus au Cameroun pour encourager les camarades de Riyad Mahrez. En effet, les autorités ont annoncé que les inconditionnels recensés dans le pont aérien de 12 avions ayant permis le déplacement massif à Douala pourrait avoir un ticket gratuit chez l’agence qui s’est chargée de les transporter vers le pays de Paul Biya. En outre, on peut s’attendre à ce que Tchaker affiche plein bien que 19.000 places soient vendues. Et ceux hors invitations pour les partenaires et les officiels. Les protégés de Djamel Belmadi vont probablement évoluer dans un cratère qui les poussera pour porter le coup de grâce aux médaillés de bronze de la CAN-2021. n