L’engouement des supporters de l’équipe nationale de football pour se rendre au Cameroun afin de soutenir les «Verts» face aux «Lions indomptables», le 25 mars à Douala, en aller des barrages du Mondial-2022, est plus fort à l’Ouest du pays, au lendemain de la baisse du prix de l’offre à 50.000 dinars, a appris l’APS mardi, du directeur régional de Touring Club, Bouzid Mustapha.

Le même responsable, dont l’organisme supervise l’opération, a indiqué que le nombre des supporters désirant se rendre au Cameroun a augmenté ce jour, comme vérifié au niveau des agences qu’il chapeaute dans les wilayas d’Oran, Mascara, Chlef et Ain Temouchent. Un constat qu’il a fait par rapport aux deux premiers jours du lancement de cette opération visant à assurer le transport d’environ 1.800 supporters à bord de 12 avions spéciaux.

Il a ajouté que deux avions ont été affectés au transport de plus de 300 supporters à partir de l’aéroport international Ahmed Ben Bella d’Oran. Les aéronefs décolleront dans les premières heures du jour de la rencontre, prévue le 25 mars. Le retour s’effectuera dans les heures qui suivront la fin du match, a-t-il précisé. Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a annoncé, lundi, la baisse du prix définitif de l’offre du voyage au Cameroun à 50.000 DA tous frais inclus au lieu de 85.000 DA précédemment annoncé, rappelle-t-on. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné le lancement de la vente des billets de voyage, à compter du dimanche 13 mars 2022, pour le transport des supporters de la sélection nationale au Cameroun à des prix subventionnés et d’assurer tous les moyens pour la réussite de cette opération, a indiqué, samedi, un communiqué de la Présidence de la République. S’agissant des conditions de voyage, le MJS souligne que le supporter désirant se déplacer à Douala doit être âgé de 18 ans et plus. Il doit être muni d’un passeport dont la validité dépasse six mois, un pass sanitaire de vaccination contre la Covid-19, une vaccination contre la fièvre jaune et la prise des médicaments anti-paludisme. Les services du ministère de la Santé « prendront en charge l’aspect sanitaire», a-t-on ajouté, précisant que le dernier délai de la vente des tickets a été fixé au 15 mars 2022. Le match aller du barrage qualificatif au Mondial-2022 de Qatar, est prévu le 25 mars au stade Japoma de Douala à partir de 18:00 (heure locale en Algérie), alors que le match retour se déroulera le 29 mars au stade Mustapha Tchaker de Blida (20:30), rappelle-t-on.(APS)

