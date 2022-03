Une nouvelle tête, des retours et des écartés avec un choix assez fort concernant la mise à l’écart de Baghdad Bounedjah, le sélectionneur Djamel Belmadi a attendu longtemps avant de communiquer son « squad » final pour la double-confrontation face au Cameroun. Et on ne peut pas dire que l’effectif sélectionné fait l’unanimité. Du moins sur le papier.

Par Mohamed Touileb

On s’attendait à mieux avec tous les potentiels renforts qui pouvaient « dépanner » l’équipe nationale. Mais Belmadi a fait ce qu’il a en tête selon sa conception du plan pour aller en Coupe du Monde 2022.

Zedadka zappé encore une fois !

Si le trio des gardiens de but n’a pas changé par rapport à la CAN-2021 avec la convocation de M’Bolhi, Oukidja et Zeghba, il y a eu du nouveau en défense. Ainsi, Youcef Laouafi (ES Sahel) a été convoqué pour la première fois pour suppléer Ilyes Chetti. L’Etoiliste sera bien évidemment la doublure de Ramy Bensebaïni sur le flanc gauche.

Aussi, Tougaï a sauté et cela a profité à Ahmed Touba qui fait son retour après sa mise à l’écart lors de la CAN-2021. La polyvalence de l’ancien international espoir belge a été à son avantage. Attendu et présent dans la liste élargie, Akim Zedadka n’a finalement pas été pris alors que Youcef Atal pourrait être insuffisant car il revient de blessure. La solution sera Houcine Benayada en latéral-droit en cas d’urgence. Dans l’axe, Benlamri et Mandi seront de service alors que Tahrat sera l’alternative.

Guedioura en mode Phoenix

Pour ce qui est de l’entre-jeu, il y a lieu de noter la confiance renouvelée en Adlène Guedioura. De retour en Angleterre où il joue en… 3e division avec Burton Albion, l’un des soldats de Belmadi a été retenu dans le commando chargé d’aller chercher une qualif’ en CDM-2022. Et c’est juste une demi-surprise quand on sait la place que le milieu de terrain a toujours eu dans le dispositif du coach. Il suffisait pour lui de rejouer et son comeback devenait presque une évidence.

Toujours dans la zone médiane, le driver des « Fennecs » a décidé de se passer de Belkebla et Zorgane et reprendre Hicham Boudaoui revenu en forme avec l’OGC Nice. Ce dernier était, il faut le rappeler, zappé lors de la dernière CAN. C’est plus les seconds couteaux qui ont été zappés dans le cœur du jeu si l’on excepte l’absence de Farid Boulaya qui était là lors du tournoi camerounais.



Bounedjah largué !

Pour ce qui est de l’attaque, la grosse sensation est certainement la mise à l’écart de Baghdad Bounedjah qui a depuis toujours était le choix principal de Belmadi devant. Muet lors de ses 6 dernières apparitions avec la sélection, l’avant-centre d’Al-Sadd paie, au prix cher, sa méforme alors qu’il a longtemps semblé intouchable.

Pour le suppléer, le driver des « Guerriers du Désert » a fait appel à Mohamed Benyettou qui a un profil identique. Bien que prévisible, le sort réservé à Bounedjah a quelque peu un aspect brutal. En tout cas, Islam Slimani, en forme avec le Sporting CP, devrait faire le boulot alors que le revenant Ishak Belfodil pourrait ajouter un plus pour l’avant-garde Dz. Sur les ailes, Belaïli et Mahrez seront là alors que Ghezzal, préféré à Ounas (blessé), sera un recours.

Dans l’ensemble, Belmadi pouvait certainement mieux faire en matière de choix et de qualité. Notamment pour ce qui est de la défense et du milieu de terrain. Bouder des éléments comme Zedadka et Bentaleb est quelque part incompréhensible. Mais peu importe, on espère que l’impression que cette liste soit incohérente soit fausse et que l’EN empreinte la bonne route vers le Mondial qatari.