Nous y sommes. Dans le vif du sujet. Le match que Djamel Belmadi et ses protégés attendaient tant pour réaliser l’objectif suprême qu’est de disputer la Coupe du Monde 2022. Pour cela, il faudra se défaire du Cameroun sur les deux manches. La première est prévue demain (18h) au stade de Japoma (Douala) avec l’objectif de réaliser un résultat positif avant l’acte 2 dans 5 jours au stade Mustapha-Tchaker de Blida.

Par Mohamed Touileb

Après un mini-stage de 4 jours à Malabo (Guinée équatoriale), les «Verts» vont rejoindre la ville de Douala pour donner la réplique aux «Lions Indomptables» dans 24h. C’est avec l’envie de prouver que la CAN-2021 ratée n’était qu’un accident de parcours que les camarades d’Islam Slimani vont aborder cette explication décisive dans la course au Mondial 2022.

L’envie de se racheter

Malgré la sortie humiliante dès le premier tour lors du tournoi continental, beaucoup d’Algériens ont toujours foi en cette équipe qui a aligné d’excellentes performances sur trois années dont une série d’invincibilité historique de 35 matchs. Et les «Fennecs» comptent bien rectifier le tir et se remettre sur pied à l’occasion de ce rendez-vous importantissime.

«Cette équipe a envie de se racheter et procurer de la joie au peuple. C’est ce qui nous anime. Après le 29 mars on veut être dans une préparation et de l’euphorie et se préparer à cet bel évènement qu’est la Coupe du Monde. Les joueurs ont la détermination pour. Ça fait 4 ans que je suis avec eux et ça serait injuste de les juger sur les 3 derniers matchs. Sur tout ce temps, j’ai toujours apprécié leur amour et détermination quand ils viennent en équipe nationale», avait indiqué Djamel Belmadi samedi dernier en conférence de presse.

En face, il y aura un adversaire qui n’est pas à présenter. Un géant d’Afrique avec 5 consécrations en Coupe d’Afrique des nations ainsi que 7 présences en Coupe du Monde. Niveau CV, les Camerounais nous sont supérieurs avec 3 participations de plus dans la messe planétaire et 3 étoiles d’avance sur le plan continental.



D’éventuels espaces à exploiter

Aussi, la troupe de Rigobert Song renferme nombreuses individualités de qualité à l’image de Vincent Aboubakar (buteur de la CAN-2021 avec 9 pions), Karl Toko-Ekambi et Choupo-Moting. Toutefois, côté DZ, le coach ne se concentre pas uniquement sur l’aspect soliste. «Ils n’ont pas qu’un seul joueur. Je ne vois pas l’intérêt de rentrer trop dans le détail de leur équipe. Vous les avez vus. Ils ont plusieurs joueurs et de l’animation. Ils ont tout un style et une construction du jeu. On va essayer de faire en sorte qu’ils soient les moins dangereux possibles», a averti Belmadi.

Si offensivement les quintuples champions d’Afrique ont des atouts, sur le plan défensif, ils pourraient laisser des espaces car contraints de faire le jeu à domicile. Avec des latéraux (Tolo et Fai) actifs offensivement, Belaïli et Mahrez pourraient avoir des espaces à exploiter. Et il n’est pas exclu que les «Guerriers du Désert» mettent cela à profit pour essayer de surprendre le portier Onana & cie. En tout cas, si nos Dz ont un coup à jouer, c’est maintenant car après, il ne faudra pas avoir de regrets. n