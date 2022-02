La date FIFA de mars sera décisive pour l’équipe nationale. En effet, les ‘’Verts‘’ version Belmadi joueront gros avec une qualification en Coupe du Monde 2022 qu’ils doivent aller chercher. Pour cela, il faudra se défaire du Cameroun lors du dernier tour des éliminatoires du Mondial qatari. La rencontre ‘’aller‘’, qui verra les Camerounais accueillir les Algériens, est a priori programmée pour le 26 mars. Des rapports donnent le stade de Japoma comme théâtre de la confrontation. Toutefois, la FIFA devrait contraindre les hôtes de jouer à Olembe. Explications.

Par Mohamed Touileb

Le stade de Japoma ou l’enceinte d’Olembe ? Pour l’instant, rien n’est véritablement décidé. Néanmoins, on sait que du côté de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), la tendance est pour jouer dans l’antre cité en premier.

Pas un problème

de pelouse

La raison est toute simple: au pays du Paul Biya, on veut exploiter l’aspect psychologique qui veut que les ‘’Verts‘’ ont de mauvais souvenirs des lieux. En effet, les camarades de Riyad Mahrez n’ont remporté aucun de leurs 3 matchs disputés à Japoma avec un bilan de 2 défaites et 1 nul qui leur a valu une sortie prématurée de la CAN-2021. En outre, il faut dire que la qualité du terrain n’était pas bonne.

Il est clair que les Camerounais se doivent d’arranger ça dans leur intérêt afin de pouvoir faire le jeu en tant qu’équipe receveuse et pour marquer et se mettre à l’abri en vue de la seconde manche prévue au stade Mustapha Tchaker (Blida) trois jours plus tard.

Toutefois, ce n’est pas vraiment la qualité de l’ère de jeu qui poserait problème. L’inconvénient est tout autre. Et il est d’ordre sécuritaire. Il faut rappeler que les délégations qui ont séjourné à Douala lors de la CAN-2021 étaient constamment sous escorte militaire car la région n’était pas «stable». De ce fait, la Fédération algérienne de football (FAF) peut saisir la FIFA en se basant sur cet argument pour le moins recevable et exiger de déplacer le match à Yaoundé.

Climat hostile

à Douala

En outre, on peut parler de l’escalade médiatique qui pourrait entourer cette explication sachant qu’Albert Ebossé, tué dans un stade algérien alors qu’il jouait avec la JS Kabylie, est l’enfant de la région de Douala où se trouve le complexe de Japoma. Cette affaire a même été «exhumée» durant l’épreuve continentale lorsqu’un journaliste avait demandé au sélectionneur Djamel Belmadi si la sortie prématurée d’«El-Khadra» du tournoi n’était pas due «à la malédiction d’Ebossé».

On peut donc penser qu’une manipulation de l’opinion pourrait faire en sorte que les «Fennecs» aient à se produire dans un climat hostile et, par conséquent, dangereux. C’est pour cela que l’instance mondiale devrait sérieusement se pencher sur ces paramètres afin que ce Cameroun – Algérie se joue dans des conditions normales.

C’est pour cela que le complexe omnisports d’Olembe est le mieux indiqué pour accueillir l’acte I entre les «Lions Indomptables» et les «Fennecs».