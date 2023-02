C’était dans les tuyaux. Désormais, c’est officiel. Et même le calendrier a été établi. L’équipe nationale U23 a été repêchée après la disqualification de la RD Congo, qui l’avait éliminée, sur le terrain, des éliminatoires de la CAN-2023 de la catégorie. Toutefois, cette décision administrative profite aussi à l’Ethiopie qui réintègre la campagne qualificative et affrontera nos espoirs. Le vainqueur de cette explication jouera le dernier tour contre le Ghana pour décrocher une place dans le tournoi continental qui se tiendra au Maroc en juin prochain.

Par Mohamed Touileb

Pour mettre tout le monde sur le même pied d’égalité et corriger son erreur initiale qu’est de permettre aux Congolais de s’aligner dans les éliminatoires, la Confédération africaine de football (CAF) a estimé que même l’Ethiopie, qui n’avait pourtant pas formulé de réserves dans les temps impartis, devrait être réintégrée.



La CAF s’est gourée

Petit rappel des faits, le 30 octobre dernier, l’équipe nationale U23 a été éliminée sur le terrain par la RD Congo dans la course vers la CAN-2023 de la catégorie. Toutefois, une affaire de fraude sur l’âge avait fini par rattraper les Congolais. Il s’est avéré que ces derniers ne devaient même pas pouvoir disputer les qualifications. Ce passif a valu le repêchage des « Verts ». Mais nos jeunes footballeurs ne seront pas les seuls à bénéficier de cette décision pour des soucis d’équité de la part de la CAF qui a fait une bourde en permettant à la RD Congo de disputer les « qualifiers »

En effet, l’Ethiopie, confrontée à la RD Congo au premier tour les 22 et 27 septembre écoulés, a été éliminée (0-0 à l’aller et 1-0 au retour). C’est grâce à cette qualification que les camarades de Bongonga, unique buteur sur les deux matchs, ont pu affronter l’Algérie exemptée du round initial. Par la suite, les jeunes « Léopards » ont pu écarter les Algériens. Vainqueur 4 buts à 1 lors de l’acte I à Kinshasa le 23 octobre, les coéquipiers d’Ikangalombo s’étaient inclinés 3 buts à 1 une semaine plus tard au stade 08 mai 1945 (Sétif). Mais cela ne les a pas empêchés de se hisser au dernier tour grâce à un score total 5 buts à 4. C’était pour le résultat sur la pelouse.



Deux double-confrontations à venir

En revanche, la Fédération algérienne de football (FAF), sur recommandation du sélectionneur Noureddine Ould Ali, a formulé des réserves administratives. Dans sa requête, elle dénonçait une fraude sur l’âge des Congolais à la CAN-2015. Cette entorse devait empêcher la RD Congo de jouer deux éditions de la CAN espoirs à savoir celles de 2019 en Egypte (purgée) ainsi que la séquence à venir au Maroc.

Dès ce moment, la Confédération africaine de football (CAF) a confirmé la fiabilité des réserves. Elle a informé la structure congolaise de la balle ronde (FECOFA) de l’arrêt immédiat de la campagne de qualification de sa sélection. Cela signifie, comme nous l’évoquions en novembre dernier, la réintégration de l’Algérie… au même titre que l’Ethiopie.

Ainsi, ces deux vont croiser le fer le 08 et 13 mars prochains en mode aller-retour.

Le qualifié aura une double-confrontation avec le Ghana lors du dernier écrémage les 19 et 27 mars à venir. Du coup, il reste 4 matchs et non 2 seulement à négocier pour espérer être présent lors de l’épreuve africaine l’été prochain. <