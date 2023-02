Après un break de quatre mois, l’équipe nationale reprendra du service en mars prochain. Les « Verts » s’expliqueront avec le Niger. Ça sera sur une double-confrontation comptant pour les 3e et 4e journées dans les éliminatoires

de la CAN-2023 que va abriter la Côte d’Ivoire. Pour l’instant, la Fédération algérienne de football (FAF) n’a pas défini la date ni le lieu du premier acte en Algérie. A priori, l’EN devrait accueillir son adversaire au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger). Toutefois, il y aurait un problème avec le gazon et cela pousserait la FAF à changer ses plans.

Par Mohamed Touileb

La pelouse de l’enceinte de Baraki a abrité 9 rencontres sur les 32 dans le tournoi continental. Un paquet de matchs qui a fini par dégrader sensiblement l’aire de jeu. Ce qui est tout à fait normal. Cependant, il s’avère que les dégâts causés sont plus sérieux que ça en avait l’air.



Annaba en alternative

En effet, on parle d’un rectangle vert qui est fait de gazon semis plutôt que de placage. On ne peut donc pas remplacer les parties abîmées à part. Aussi, on a pu constater une grosse bosse au niveau de la zone médiane que les jardiniers devront « raboter ». La réfection du terrain pourrait donc prendre plus de temps que prévu. Et cela pourrait pousser Djamel Belmadi et ses joueurs à se produire ailleurs.

Cependant, cette fois, il n’y aura pas de problème puisque l’Algérie dispose de 5 stades aux normes CAF comme le montre la dernière liste établie par l’instance fédérale concernant les enceintes homologuées. Il y a l’embarras du choix contrairement au passé.

Aux dernières nouvelles, les « Fennecs » pourraient se diriger vers l’Est algérien. Au stade d’Annaba plus précisément où l’engouement lors du CHAN-2022 était impressionnant même si l’EN A’ n’a jamais joué là-bas. D’ailleurs, les organisateurs du tournoi avaient même songé à y déplacer, en guise de récompense pour le public, le match pour la 3e place là-bas alors qu’il était domicilié au stade Miloud Hadefi d’Oran. Malheureusement, cela n’a pas pu se faire pour des raisons organisationnelles.

La FAF tendra la main à son homologue nigérienne

Toujours en ce qui concerne la domiciliation, il faut savoir que le Niger ne dispose pas de stade conforme. C’est pour cela que la sélection de la Mena devra se produire en dehors de son pays. L’idée est de jouer au stade de l’Amitié (Bénin). Mais la FAF pourrait proposer à son homologue nigériane de jouer les deux rencontres sur nos terres. Cela permettra aux coéquipiers de Riyad Mahrez de ne pas faire un long voyage après le premier match. Pour rappel, la dernière fois où l’Algérie avait joué le Niger, ils s’étaient croisés au stade Général Seyni Kountché avec un large succès 4 buts à 0 des nôtres lors de la campagne de qualifications de la CAN-2021. Cette fois, ils ne se produiront pas à Niamey car l’antre n’est pas homologué. In fine, rappelons que l’Algérie domine le groupe « F » avec 6 points pris après deux journées. Derrière, on retrouve le Niger avec 2 unités suivi de l’Ouganda et la Tanzanie qui ont pris chacun 1 point.