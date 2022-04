Le match Algérie-Ouganda, prévu pour au mois de juin prochain au nouveau stade d’Oran dans le cadre de la 1ère journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2023) de football, sera inscrit au programme des événements expérimentaux (tests Events), de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM) prévue cet été dans la ville, a-t-on appris, mardi, des organisateurs de l’évènement.



«Une aubaine»

A ce propos, le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine Amara, a été l’hôte, lundi, du commissaire des JM, Mohamed Aziz Derouaz, en marge de sa visite de travail à Oran au cours de laquelle il a inspecté le nouveau stade de la ville de 40.000 places, a indiqué le chargé de communication et du marketing au sein du COJM, Mourad Boutadjine. «Cette rencontre face à l’Ouganda sera une aubaine pour notre comité afin de tester nos capacités dans l’organisation d’un tel événement avant quelques semaines seulement du coup d’envoi des JM, et aussi et surtout pour faire une meilleure promotion de la manifestation sportive», a-t-il fait savoir.

Le sujet a été d’ailleurs à l’ordre du jour de la réunion ayant regroupé, au niveau du siège du COJM, le commissaire des JM et le président de la FAF, a poursuivi Mourad Boutadjine, soulignant que les organisateurs des JM vont mobiliser tout leur potentiel, notamment les bénévoles, pour assurer la réussite du rendez-vous footballistique. Le stade d’Oran relève du nouveau complexe sportif construit dans la commune de Bir El Djir (Est d’Oran). Ce dernier sera très bientôt réceptionné pour abriter plusieurs compétitions lors des JM, comme le tournoi de football et les épreuves d’athlétisme, de natation et des sports collectifs.



Pas le premier match sur les lieux

La nouvelle enceinte footballistique de la capitale de l’Ouest du pays a déjà abrité une première rencontre amicale de la sélection algérienne des joueurs locaux (A’) face à son homologue du Libéria en juin dernier. Il s’agissait également d’un test expérimental pour les organisateurs des JM en prévision de la messe sportive méditerranéenne, rappelle-t-on.

Face à l’Ouganda, la sélection nationale A effectuera sa première sortie après son échec à se qualifier au Mondial-2022, suite à sa défaite en barrage retour face au Cameroun (2-1 a.p), en mars dernier au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Ce dernier était le jardin préféré des ‘’Verts’’ depuis 2008 où ils ont réussi plusieurs performances, dont deux qualifications aux Coupes du monde de 2010 et 2014.

Et pour entamer une nouvelle ère, toujours sous la direction de l’entraineur Djamel Belmadi, qui a consenti à poursuivre sa mission aux commandes de l’équipe nationale, celle-ci va d’abord déménager du côté d’Oran où elle accueillera ses adversaires du groupe F, lors des éliminatoires de la CAN-2023, qui sont, outre l’Ouganda, la Tanzanie et le Niger.

Articles similaires