Les ministres du Commerce et de la Promotion des exportations et de l’Industrie, respectivement Kamel Rezig et Ahmed Zeghdar ont appelé mardi depuis la wilaya de Bordj Bou Arréridj à augmenter le taux d’intégration dans les entreprises de production en vue d’entrer dans le monde de l’exportation. Dans une déclaration à la presse, en marge des «portes ouvertes sur l’exportation des produits électroménagers et les équipements électroniques» au siège de la wilaya sous le slogan «réalités et perspectives», le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations a précisé que «l’Etat accompagnera les entreprises économiques spécialisées dans les équipements électroménagers et électroniques dans l’opération d’exportation, à condition d’élever le taux d’intégration devant dépasser les 40%». M. Rezig a ajouté que «le programme de son département ministériel, lancé à Alger, pour l’appui à la production nationale ayant les capacités d’exporter comme les filières de l’huile et des dattes, sera clôturé à la wilaya de Bordj Bou Arréridj» à travers les «portes ouvertes» sur les produits électroniques et électroménagers qui sont de bonne qualité et compétitifs sur les marchés européens et africains. «Nous visons également l’augmentation du volume des exportations hors hydrocarbures jusqu’à ce que la valeur des exportations pour l’année 2023 atteigne les 250 millions de dollars», a affirmé le ministre. Pour sa part, le ministre de l’Industrie a indiqué que les produits algériens «sont de qualité et sont comparables aux produits importés. Le taux d’intégration de certains produits électroniques oscille entre 80% et 90%», ajoutant qu’il s’agit «d’expériences encourageantes et nous espérons que la production dans d’autres filières comme le textile, le cuir, l’acier et l’électricité sera de même». M. Zeghdar a indiqué, de son côté, que son département ministériel oeuvre pour «l’actualisation d’un décret afin de préparer un réseau d’intégration idoine à travers la détermination du taux d’intégration minimal des produits des opérateurs économiques en vue de bénéficier des incitations et avantages fiscaux, ce qui va permettre de mettre le produit avec moins de coût et un prix convenable concurrençant les produits importés». S’agissant de l’équipement de détection des fuites de gaz devant être fabriqué par une société privée spécialisée dans l’industrie des équipements électroniques dans la wilaya, le ministre de l’Industrie a indiqué que «le produit sera présenté aux instances spécialisées et s’il décroche la conformité, l’importation de ce produit sera suspendue à condition de garantir la couverture des besoins du marché national». A cette occasion, il a été procédé à l’organisation d’une rencontre de proximité avec les investisseurs et industriels de la wilaya qui a été ponctuée par des interventions des ministres avant d’organiser une cérémonie en l’honneur d’un groupe de producteurs. Les ministres ont donné dans la zone industrielle Mechta Fatma le coup d’envoi d’une cargaison de produits électroménagers (réfrigérateurs et congélateurs) du groupe Condor exportée vers la Tunisie et ont visité également le port sec. La manifestation économique devant se poursuivre jusqu’au 4 février avec la participation de 10 opérateurs économiques spécialisés dans l’industrie et le montage des équipements électroniques et électroménagers est organisée sous le patronage des ministres du Commerce et de la Promotion des exportations et de l’Industrie. (APS)

