Bomare Company est de nouveau distingué par le London Stock Exchange Group (LSEG) et se retrouve comme « l’unique entreprise algérienne » à avoir été classée dans son rapport 2019 parmi les entreprises africaines les plus performantes de l’année écoulée.

Le rapport du London Stock Exchange Group (LSEG) a été réalisé en collaboration avec le cabinet d’audit international Pricewaterhouse Coopers (PwC) durant le mois en cours, selon un communiqué de Bomare qui entame sa 19e année d’existence sur le marché algérien de l’électronique.

Ce même rapport a aussi souligné l’évolution de Bomare Company en termes de développement de joint-venture notamment en signant d’importants contrats avec des partenaires de renom comme l’américain KaiOS Technologies et l’allemand FOXXUM tous deux leaders dans le secteur du développement de solutions smart.

Articles similaires