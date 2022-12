Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, procèdera lundi, à l’ouverture de la 5ème rencontre avec les associations de protection des consommateurs et les directions de l’énergie et des mines relevant de la région Centre du pays, a indiqué dimanche un communiqué du ministère. Organisée par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG), à l’instar de celles organisées en 2021, la rencontre d’Alger de cette année accueillera près de 200 participants, dont les présidents des sept associations nationales de protection des consommateurs, les directeurs de l’énergie et des mines et les directeurs des concessions de distribution de Sonelgaz de 11 wilayas du Centre, précise la même source. «Ces rencontres constituent une opportunité pour toutes les parties prenantes de présenter un point de situation sur leurs réalisations et leurs attentes, en rapport avec l’amélioration et la modernisation du service public de l’électricité et du gaz», souligne le communiqué. Elles visent également à «entreprendre des actions communes, dans divers domaines, d’intérêt partagé avec le régulateur, en faveur de la mise en œuvres des lois et règlements qui régissent le secteur de l’électricité et la distribution du gaz par canalisation», selon le document.

