La 6e édition du Salon international de l’électricité et des énergies renouvelables (SEER) se tiendra du 20 au 23 février au Palais des expositions d’Alger, sous le thème «Les énergies renouvelables, une stratégie nationale efficiente», ont indiqué dimanche les organisateurs de cette manifestation. Ce salon, qui sera inauguré lundi, représente un espace de communication et de partage autour de thématiques et problématiques liées à l’industrie de l’électricité, de la transition énergétique et des énergies renouvelables (EnR), ajoutent-ils. Selon les organisateurs de l’événement, le SEER se veut être «une vitrine» pour l’ensemble des opérateurs afin d’exposer leurs savoir-faire en la matière ainsi qu’«une plateforme d’échange et de partage du know-how dans le cadre des EnR», mais aussi un cadre approprié pour les startups opérant dans ce domaine. Cette édition 2023 se distinguera par l’exposition de produits et de solutions dans le domaine de la Smart City, en plus d’aborder les concepts industriels liés à l’hydrogène vert ou bleu ainsi que l’hybride, expliquent-ils. Ce salon regroupera différents opérateurs nationaux et internationaux du secteur : fabricants d’équipements, distributeurs, bureaux d’études, fournisseurs d’électricité et installateurs, dans les domaines de l’électricité et des énergies renouvelables. Cet évènement sera ponctué par un riche programme de communications animées par des experts et universitaires autour de la Green Energy et son impact économique ou encore l’industrie de l’hydrogène vert et bleu et ses perspectives. Ce salon verra, également, la tenue de tables rondes portant sur des thématiques tel que la politique nationale de transition énergétique et les différentes applications des EnR dans l’industrie et l’agriculture. La 5ème édition du SEER a vu la participation de plus de 60 exposants et 5.000 visiteurs (80% professionnel), selon les organisateurs. n

