L’alimentation en électricité sera interrompue mardi prochain, de 4h00 à 7h30, dans cinq communes de la région Est d’Alger, en raison des travaux de maintenance effectués par le gestionnaire du réseau transport électrique « GTRE », a indiqué lundi un communiqué de la Direction de distribution d’El Harrach, relevant de la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG, filiale du groupe Sonelgaz). Cette coupure programmée affectera en particulier le centre-ville de Bordj El-Bahri, le centre militaire ENETA, Azur et Mer, Cité Djamila Aras, Terre familiale, Cité LPP Faizi, Cité de la Protection civile, Cité 1.000 logements Batigec (commune de Bordj El-Bahri), Diar El Gherb, Dermouche, Hai Chouhada Serkouf, Cité plateau d’Ain Taya, Cité LPP Sufrene, El Kadous, Déca Plage, base de vie de la SNVI « Les Canadiennes » (commune d’Ain Taya), précise la même source. Elle concernera également le centre-ville de Heuraoua, Cité 762 logements AADL, Cité 668 logements, Cité 752 logements (Commune de Heuraoua), Cité 1.540 Souachette (commune de Rouiba), le centre-ville d’El Marsa, Cité la Carrière et le centre-ville de la Pérouse (commune d’El Marsa). Pour toute information complémentaire, les clients de la SADEG peuvent contacté le numéro du centre de contact 3303 joignable 24h/24 et 7j/7, selon le communiqué

