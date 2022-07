Près de 8 mois après la tenue des élections locales, le 27 novembre dernier, 6 communes où le scrutin n’a pas eu lieu seront dotées d’un président et d’un exécutif communal avec l’organisation, le 15 octobre prochain, d’élections partielles.

Le décret présidentiel signé avant-hier et portant convocation du corps électoral en vue de ces élections partielles met ainsi fin à la situation de blocage que vivent encore les communes concernées. Il s’agit de Feraoun, M’cisna, Toudja et Akbou, dans la wilaya de Béjaïa, et de Aït Mahmoud et Aït Boumahdi, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, où le scrutin n’a pas eu lieu faute de listes de candidatures pour le renouvellement des membres des Assemblées locales.

Le décret prévoit également l’entame de la révision exceptionnelle des listes électorales durant la période allant du 20 au 28 juillet 2022, a souligné le communiqué de la présidence de la République annonçant la programmation de ces élections partielles pour le 15 octobre prochain. Cette situation exceptionnelle a contraint le ministère de l’Intérieur à installer des délégations administratives pour gérer les affaires courantes des communes.

La gestion de ces Assemblées a été confiée à des administrateurs désignés par le wali, le temps de réunir les conditions d’organiser les élections locales conformément à l’article 51 du code communal en vigueur. «En cas de circonstances exceptionnelles, empêchant la tenue des élections dans la commune, et après rapport du ministre chargé de l’Intérieur, présenté en Conseil des ministres, un administrateur est désigné par le wali pour gérer les affaires de la commune», est-il indiqué dans l’article 51. «L’administrateur exerce, sous l’autorité du wali, les pouvoirs dévolus, en vertu de la législation et de la réglementation, à l’Assemblée populaire communale et à son président», selon le même article, qui expliqué, par ailleurs, que «la mission de l’administrateur prend fin de plein droit dès l’installation de la nouvelle Assemblée».



Les Codes communal et de wilaya en phase d’élaboration



En ce qui concerne le code communal et celui de la wilaya, toujours en phase d’élaboration, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement des territoires, a fait état, récemment, de la nécessité d’associer tous les intervenants et spécialistes. Il s’agit pour Kamel Beldjoud de sortir «avec une loi servant à la fois les intérêts du citoyen et de l’élu», soulignant que «dans le cadre de la révision du code communal et de wilaya, qui sera soumis au Parlement lors de la prochaine session, «tous les intervenants et spécialistes seront consultés pour sortir avec une loi qui accorde toutes les prérogatives au président d’APC et apporte des solutions aux problèmes des citoyens». Pour rappel, le président Tebboune a annoncé, en novembre dernier, que le code communal connaîtra un «changement radical» afin d’accorder de «plus larges prérogatives aux élus». En revanche, il a fait observer qu’accorder de «plus larges prérogatives sans moyens n’a aucun sens», insistant sur «la nécessité de donner les moyens aux élus», ce qui exige, a-t-il affirmé, une révision du Code des impôts. Pour sa part, le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane a affirmé que la révision des textes régissant les collectivités locales intervenait dans la perspective de la «refonte du cadre juridique inhérent à la gestion locale», soulignant l’importance à accorder «au rôle économique» des communes à l’effet de permettre l’émergence d’une «véritable économie locale» qui constitue l’un des fondements du développement et de la croissance économique de notre pays.