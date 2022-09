Douze (12) listes électorales, dont 4 déposées par des partis politiques et 8 par des candidats indépendants, ont été retenues pour rentrer en lice aux élections communales partielles à Bejaia, prévues le 15 octobre prochain, a appris l’APS auprès de la délégation locale de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Trois partis politiques prendront part aux communales partielles, à savoir, le Front de libération nationale (FLN) avec 2 listes et le Rassemblement nationale démocratique (RND) et le Front des forces socialistes (FFS) avec 1 liste chacun. Les candidats vont tenter d’obtenir les voix des électeurs des communes d’Akbou, Toudja, Feraoun et M’cisna qui comptent globalement un corps électoral, établi à 46.779 électeurs. C’est Akbou, deuxième plus grande agglomération de la wilaya après Bejaia, qui regroupe le plus grand nombre d’électeurs concernés avec une population élective, estimée à 26.180 électeurs, suivie de Feraoun avec 10.432 électeurs, puis Toudja et M’cisna avec respectivement 5.432 et 4.735 électeurs, a-t-on précisé. Actuellement tout le travail de préparation est focalisé sur la campagne électorale qui doit démarrer le 22 septembre prochain et la désignation des sites devant en accueillir les différentes manifestations, a-t-on ajouté. L’ANIE a souligné par ailleurs que la préparation et l’élaboration des cartes de vote est achevée et que ces documents sont prêts pour commencer à être distribués dès demain mardi.

Le responsable local de l’ANIE, Mouloud Bougrida a déclaré que tout est déjà prêt pour organiser ces élections, soulignant que «pour faire face à toute urgence», une commission de coordination opérationnelle a été installée et dans laquelle figurent quasiment tous les responsables de l’exécutif de wilaya et des acteurs impliqués dans l’opération électorales. Un séminaire devant regrouper tous les encadreurs est également prévu de sorte à d’assurer un plein succès au scrutin, a-t-il dit.

(APS)

