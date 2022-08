A un mois et demi des élections locales partielles dans six communes en Kabylie, où le scrutin n’a pas eu lieu le 27 novembre 2021 et sous réserve de l’invalidation de quelques dossiers par l’ANIE, les prétendants sont désormais connus s’agissant des deux APC à Tizi-Ouzou et les quatre de Béjaïa qui sont concernées par cette joute locale.

PAR NAZIM B.

En effet, huit dossiers de candidature aux élections partielles des Assemblées populaires communales (APC), prévues le 15 octobre prochain, ont été déposés à Tizi-Ouzou, a indiqué la délégation de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Il s’agit de quatre dossiers pour chacune des deux communes concernées par ce scrutin partiel, Aït Boumahdi dans la daïra d’Ouacifs et Aït Mahmoud dans la daïra de Beni Douala, déposés par deux partis politiques et six listes indépendantes.

Pour la commune d’Aït Boumahdi, deux partis politiques, le Rassemblement national démocratique (RND) et le Front des forces socialistes (FFS) ainsi que deux listes indépendantes, Imnyen lkhir et Tagmats, ont déposé leurs dossiers. Dans la commune d’Aït Mahmoud, le FFS est en lice face à trois listes indépendantes, Taskamut Ussirem, Tigjda Tighri Ugdud. Par contre, le parti du Front de libération nationale (FLN) sera absent à cette joute contrairement aux ambitions affichées antérieurement par son secrétaire général, Abou Fadhl Baadji. Ce dernier déclarait pourtant que son parti était «prêt» à participer aux élections partielles des six Assemblées populaires communales dans les wilayas de Tizi Ouzou et de Béjaïa, ajoutant qu’il a procédé au «retrait des formulaires».

Or, même si ce n’est plus le cas, cela n’affaiblit pas moins le chef du FLN dans les luttes internes que se livrent différents «clans» notamment en perspective du prochain congrès du parti, qui verra Baadji remettre en jeu son titre.

L’ANIE dispose de huit jours pour l’étude de ces dossiers après expiration du dernier délai pour le dépôt des formulaires de candidature. «Ceux qui sont validés participeront donc à l’élection et les listes rejetées disposent des voies de recours offertes par la loi», a souligné le délégué local, Rachid Kana, soulignant que cinq partis politiques, le FFS, le RND, le FLN, le Mouvement des jeunes algériens (MJA) et le Front El-Moustakbal, ont retiré les formulaires de souscription des signatures.

En ce qui concerne la wilaya de Béjaïa, treize dossiers ont été déposés dont cinq par des partis politiques et neuf autres listes indépendantes et seront en course après bien évidement la validation des dossiers par la délégation de l’ANIE.

A Akbou, la deuxième ville de la wilaya de Béjaïa, quatre listes sont en course, deux émanant de partis politiques et deux autres menées par des indépendants. A Mcisna dans la commune de Seddouk, la bataille est plus large puisqu’il y aura quatre listes en lice, une partisane et trois autres indépendantes. A Toudja, elles seront trois listes à prétendre la gestion de l’Assemblée locale, entre deux partis politiques et une liste d’indépendants. A Feraoun, deux listes indépendantes seront en course en absence de partis politiques.

Pour ce qui est du corps électoral, M. Bougrida, coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), a souligné que «les révisions des listes électorales ont été mises à jour dans les quatre communes avec un total de 46 779 électeurs inscrits. Ainsi la commune de Feraoun compte 10 432 électeurs, Toudja 5 432 électeurs, Akbou 26 432 électeurs et Mcisna 4 735 électeurs». A rappeler que c’est le 17 juillet dernier que le corps électoral a été convoqué par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour ces élections partielles dans les quatre communes de la wilaya de Béjaïa et deux communes dans la wilaya de Tizi Ouzou. <