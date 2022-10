La campagne électorale pour les élections communales partielles prévues samedi prochain (15 octobre) et qui a commencé le 22 septembre dernier dans six communes concernées, deux à Tizi-Ouzou et quatre à Bejaia, sera clôturée mardi, à minuit.

Dans leurs discours de campagne, les candidats en lice pour les six communes ont multiplié les appels au vote massif, insistant sur l’importance de doter les communes d’assemblées élues afin de pouvoir assurer leur développement.

Ils se sont, entre autres, engagés à impliquer les citoyens dans la gestion des affaires de la commune, notamment en ce qui concerne l’établissement de la liste des questions prioritaires, et d’améliorer la qualité de vie dans ces localités par un réel développement local.

A Tizi-Ouzou, deux partis politiques, le Front des forces socialistes (FFS) et le Rassemblement national démocratique (RND) et 4 listes indépendantes (Tiguejda, Tasqamouts N’Oussirem, Imnayen N’Elkheir et Tagmats), sont en lice pour obtenir les voix des électeurs.

34 meeting et des activités quotidiennes de proximité étaient programmés pour la campagne dans les deux communes concernées par les élections partielles à Tizi Ouzou, Ait Mahmoud et Ait Boumahdi. La commune d’Ait Mahmoud compte 5.621 électeurs, alors que celle d’Ait Boumahdi en compte 5.250.

A Bejaia, 12 listes dont quatre de trois partis politiques, et huit (8) indépendantes, ont pris part à la campagne dans les quatre communes concernées par le vote de samedi prochain, à savoir Akbou, Toudja, Feraoun et M’cisna.

Les trois partis politiques en lice pour les communales partielles à Bejaia, sont le Front de libération nationale (FLN) avec 2 listes et le Rassemblement nationale démocratique (RND) et le Front des forces socialistes (FFS) avec une (1) liste chacun.

Les huit listes indépendantes “Yulli wess”, “Assirem” (dans trois communes), “Tadukli”, “Sawt El Ahrar”, “jeunesse pour le développement et le changement” et “El Itihad”. Les quatre communes de Bejaia comptent 47.000 électeurs dont près de la moitié, concentrée dans la seule région d’Akbou, 2e grande commune de la wilaya de Bejaia.

Elle regroupe une population élective estimée à 26.180 électeurs, suivie de Feraoun avec 10.432 électeurs, puis Toudja et M’cisna avec respectivement 5.432 et 4.735 électeurs.