L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) tiendra, dimanche, une réunion préparatoire avec les représentants de 14 partis politiques dans le cadre de la démarche « de la coordination continue et l’échange de vues entre l’Autorité et les acteurs politiques » en prévision des élections locales prévues le 27 novembre 2021, a indiqué, mercredi, un communiqué de l’ANIE. « Dans le cadre de la démarche de la coordination continue et l’échange de vues entre l’ANIE et les acteurs politiques et en prévision des élections des Assemblées populaires communales et de wilaya prévues le 27 novembre, une réunion préparatoire se tiendra, dimanche au siège de l’ANIE, avec les représentants de 14 partis politiques », a précisé l’Autorité. Il s’agit des partis suivants: Mouvement de la société pour la paix (MSP), El Fadjr El Djadid, Jil Jadid, Parti voix du peuple, Talaie El Houriyat, Mouvement El Bina El Watani, Front de la justice et du développement (FJD), Parti de la liberté et la justice (PLJ), Mouvement Ennahda, Front El Moustakbel, Front de la bonne gouvernance (FBG), Front de l’Algérie nouvelle (FAN), Front du militantisme national (FMN), et Front national algérien (FNA) ». Il a été décidé d’inviter les représentants des partis suscités pour participer à cette réunion préparatoire et « examiner une série de préoccupations soulevées dans le cadre de l’approche consultative et l’enrichissement positif adoptés entre l’ANIE et les partis politiques », ajoute la même source.

