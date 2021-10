La Radio nationale est mobilisée pour la contribution à la réussite des prochaines élections locales, dernière étape dans la consolidation de l’édifice institutionnel de l’Etat algérien, a affirmé samedi à Alger le Directeur général de cet établissement médiatique, Mohamed Beghali. Dans son allocution lors de la rencontre nationale des directeurs des radios nationale et régionales sous le thème « Les règles de la performance des médias dans l’accompagnement des échéances électorales: cas type, les locales du 27 novembre 2021 », M. Beghali a indiqué que dans « le cadre de l’accompagnement de l’opération électoral, la Radio nationale est mobilisée pour contribuer à la réussite des prochaines élections locales, dernière étape dans la consolidation de l’édifice institutionnel de l’Etat algérien ». « Le contexte politique particulier dans lequel intervient ce rendez-vous électoral marqué par des campagnes hostiles, sans précédant, ciblant l’Algérie requiert une intensification des efforts pour l’accompagnement de toute action s’inscrivant dans le cadre du renforcement de la sécurité et de la cohésion de l’Etat et de la société », a-t-il soutenu. Estimant que les locales du 27 novembre prochain « sont l’un des fondements majeurs de l’unité, de la sécurité et de la stabilité de la Nation » et que « notre pays a besoin aujourd’hui de toutes les bonnes volontés », M. Baghali a déclaré que « la réussite de cette échéance sera une réponse cinglante aux ennemis de l’Algérie, à ceux qui complotent contre elle et à ceux qui tentent de remettre en cause l’histoire séculaire de la Nation algérienne ». M. Boughali a abordé, à ce propos, « la lourde » responsabilité de la Radio nationale et son rôle dans le travail de sensibilisation et dans l’information du citoyen sur les idées et programmes des candidats pour favoriser ainsi le bon choix le jour du scrutin. Saluant l’expérience « positive » de l’ANIE en matière d’équidistance, il a affirmé que la Radio nationale « a gagné ce pari dans 58 wilayas à la faveur des moyens humains et matériels mobilisés ». De son côté, le Conseiller du président de la République chargé des Archives et de la Mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi a mis en avant « l’impact important » de la Radio nationale dans la formation d’une opinion publique qui soit un soutien majeur à l’Etat et à la société en toute circonstance, exhortant les stations de radio régionales « à travailler davantage sur le dossier de la Mémoire nationale ». Il exhorté, dans ce sens, la Radio à amener les auditeurs, notamment les jeunes, à s’intéresser à toutes les étapes de l’histoire de l’Algérie et de mettre en exergue les caractéristiques de chaque étape en vue d’ancrer une culture nationale au service des intérêts suprême du pays. L’Algérie se distingue par un patrimoine diversifié à la valorisation duquel la Radio peut contribuer, a affirmé M. Chikhi, citant à titre d’exemple les chansons révolutionnaires. Evoquant les campagnes hostiles ciblant l’Algérie, le Conseiller du président de la République en charge des Archives et de la Mémoire nationale a estimé que « toute l’attention braquée sur l’Algérie témoigne de la place qui est la sienne tant par le passé, que par le présent et l’avenir ». La rencontre s’est déroulée en présence du président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), du directeur général de l’Etablissement public de télévision (EPTV), Chabane Lounakel, et du directeur général de l’Agence Algérie Presse Service (APS), Samir Gaid, ainsi que du président de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) , Mohamed Louber, les directeurs des Radios régionales et les responsables de plusieurs entreprises actives dans le secteur de la Communication. (APS)

