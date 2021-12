Plus de vingt jours après le déroulement du scrutin local, l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a présenté, hier, les résultats définitifs qui confirment ceux déjà annoncés trois jours après le vote.

PAR NAZIM B.

Mohamed Charfi a, en effet, déclaré à l’occasion de la proclamation des résultats définitifs que le taux de participation national aux élections locales, tenues le 27 novembre dernier, a atteint 36,58% pour l’élection des membres des Assemblées populaires communales (APC), alors que celui de l’élection des membres des Assemblées populaires de wilaya (APW) a atteint 34,76%.

Concernant l’élection des APC, le nombre de votants a atteint 7 514 422 électeurs, celui des voix exprimées 6 377 684, alors que le nombre de bulletins nuls a enregistré un total de 1 136 738 bulletins, a précisé M. Charfi, lors d’une conférence de presse animée au Centre international des conférences (CIC). Pour les APW, le nombre d’électeurs a atteint 6 902 222, celui des voix exprimées 5 561 357 et des bulletins nuls 1 340 865 pour un corps électoral estimé à 23 717 479 électeurs.

Le président de l’ANIE a déclaré, par la même occasion, que «tous les recours ont été traités», relevant qu’un nombre insignifiant de résultats a été changé. Pourtant, les recours n’ont pas manqué de la part des participants qui se sont considérés lésés à l’annonce des résultats préliminaires. M. Charfi a souligné que le nombre de recours déposés auprès de la cour administrative a atteint 835 dont 690 émanent de formations politiques et 145 de promoteurs de listes indépendantes. En ce qui concerne le renouvellement des membres des Assemblées des 1 541 communes, «829 recours ont été déboutés alors que 6 ont été acceptés». Quant au vote des APW, un total de 442 recours a été enregistré, 360 de la part de partis politiques et 82 de listes indépendantes, 3 recours ont été acceptés dans ce registre. Pour ce qui est des recours introduits auprès du Conseil d’Etat, M. Charfi a indiqué que cette instance a reçu 367 recours dont un seul a été accepté.

Le président de l’ANIE s’est distingué, lors de sa conférence, par des attaques contre les formations politiques qui ont désapprouvé les résultats annoncés ainsi que l’encadrement accompli par l’instance de Charfi. Dans ce registre, ce sont le FFS et le MSP qui ont remis en cause le travail de l’ANIE. Le premier secrétaire du plus vieux parti de l’opposition a dénoncé «les dépassements» notamment dans la wilaya d’Alger, évoquant «des P-V qui ont été gonflés, d’autres changés complètement», affirmant que les dépassements ont été signalés avant même la tenue des élections locales. «Plusieurs listes du FFS ont été rejetées sans motif valable à Alger et ailleurs», avance-t-il, dénonçant l’usage de «l’argent sale» durant ces élections. Pour sa part, le MSP, indigné par le nombre important des listes disqualifiées, a estimé que ces «éliminations sont opérées de manière illégale et immorale avec des décisions sécuritaires, politiques et administratives, arbitraires, qui ne reposent sur aucun fondement juridique», qualifiant ce traitement de «nouvelle génération de fraude électorale». Pour le parti de Makri, «l’acquis constitutionnel de ANIE, son contrôle de ces élections est bien pire que les précédents, ce qui confirme que la crise de la démocratie dans le pays est dans les mentalités sclérosées et les pratiques autoritaires et non dans les textes juridiques». Le chef du parti islamiste a estimé que «80 % des candidats du MSP, dont les dossiers ont été rejetés par l’ANIE, sont victimes d’une fraude électorale».

Le FLN conserve sa première place

Le parti du Front de libération nationale (FLN) a conservé sa première place aux élections locales du 27 novembre dernier en remportant 5 978 sièges aux Assemblées populaires communales (APC) et en obtenant la majorité absolue dans 124 communes, selon les résultats définitifs de ce scrutin annoncés mercredi par le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.

M. Charfi a indiqué, lors d’une conférence de presse qu’il a animée au centre international des conférences (CIC), que le Rassemblement national démocratique (RND) est arrivé en 2e position avec 4 584 sièges et a obtenu la majorité absolue dans 58 communes, suivi des listes indépendantes avec 4 430 sièges et 91 APC à majorité absolue.

Pour ce qui est de l’élection de Assemblées populaires de wilayas (APW), le parti FLN arrive également en tête avec 471 sièges, suivi du RND avec 366 sièges et du Front El Moustakbel (304 sièges).