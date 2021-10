Un protocole sanitaire pour les élections des Assemblées populaires communales et de wilayas, prévues le 27 novembre 2021, a été signé mercredi à Alger entre l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) et le ministère de la Santé, en vue de prévenir contre la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19). Ce protocole a été signé par le président de l’ANIE, Mohamed Charfi et le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, en présence des membres du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du nouveau Coronavirus. A cette occasion, les deux parties ont souligné leur attachement à l’application stricte des mesures préventives pour le déroulement du scrutin « en toute sécurité », relevant que tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour la réussite de ce rendez-vous. Le nombre de candidats aux élections des assemblées communales (APC) s’élève à 135.000 candidats soit 4 candidats pour un siège, tandis que le nombre des candidats aux élections des Assemblées de wilayas (APW) est de 18.000 candidats, soit 8 candidats pour un siège, a précisé M. Charfi. Il a fait savoir que toutes les données nécessaires seront présentées dimanche après l’expiration des délais de recours et l’annonce des résultats du Conseil de l’Etat sur les contentieux déposés à son niveau. Pour sa part, le ministre de la Santé a indiqué que l’affluence sur la vaccination a été mitigée d’une wilaya à une autre, soulignant que le taux de vaccination devrait atteindre plus de 70% dans certaines wilayas notamment à Mascara et Médéa et ce avant le mois de décembre prochain, deadline fixé par les pouvoirs publics pour atteindre ce taux au niveau national tandis que ce taux dans d’autres wilayas n’a pas dépassé 23%. Le représentant du ministère de la Santé à l’ANIE, le Dr. Khalil Hadj Moati a présenté le protocole sanitaire élaboré par l’ANIE et approuvé par le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du nouveau Coronavirus à partir du début de la campagne électorale jusqu’à la fin de l’opération de dépouillement. Toutes les mesures préventives dans le cadre de ce protocole ont été prises pour faire réussir ce rendez-vous, a-t-il fait savoir.

