Le taux de participation aux élections partielles des membres des APC de quatre communes à Bejaïa a atteint 4,43%, contre 4,58% dans deux communes à Tizi Ouzou, a affirmé samedi à Alger, le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.

Dans une déclaration à la presse au siège de l’ANIE au Palais des nations, M. Charfi a indiqué que le taux de participation avait atteint “à 11H 4,43% à Bejaïa, réparti comme suit : 9,31% à Feraoun, 5,85% à M’cisna, 5,06% à Toudja et 2,10 à Akbou”.

Le taux de participation au scrutin a atteint 4,58% à Tizi Ouzou, réparti comme suit : 5,60% à Aït Mahmoud, et 3,49 Aït Boumahdi, a-t-il précisé.

A Bejaïa, les quatre communes concernées par le scrutin comptent quelque 40 centres et 144 bureaux de vote encadrés par 1208 agents, dont 1187 étaient présents à l’entame de l’opération, en sus de 249 observateurs, dont 209 ont marqué leur présence à l’ouverture des bureaux.

Dans le détail, le corps électoral est de 10432 électeurs inscrits dans la commune de Feraoun, 4735 à M’cisna, 5432 à Toudja et 26180 à Akbou. Tandis qu’à Tizi Ouzou, 11 centres et 27 bureaux de vote sont ouverts et supervisés par 244 encadreurs, tous présents à l’entame de l’opération, et chapotés par 70 observateurs qualifiés, dont 63 se sont présentés au début du scrutin.

La commune d’Aït Mahmoud compte 5621 électeurs et celle d’Aït Boumahdi 5250.