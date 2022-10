Une gestion par ordre de priorité des affaires de la commune sera instaurée à Ait Mahmoud, au Sud de Tizi-Ouzou, en cas de victoire de la liste Tasqamuts Oussirem aux élections communales partielles du 15 octobre en cours, a affirmé samedi un candidat de cette liste. «Nous allons instaurer un mode de gestion par priorité. Les priorités seront définies par les membres de l’Assemblée en collaboration avec les comités de village, pour optimiser les dépenses et parer aux plus urgentes des préoccupations des citoyens de la commune», a indiqué Rabah Bouibed. Il a expliqué que la liste Tsqamuts Oussirem «regroupe des candidats issus de l’ensemble des 9 villages de la commune, et qui sont en même temps membres des comités de village. Chaque candidat connait, de ce fait, son village et sera en mesure de déterminer les priorités». S’agissant du programme et la liste, Bouibed a précisé que ses projets sont répartis en trois catégories, réalisables à court, moyen et long terme, que lui et ses pairs de la même liste, espèrent réussir à réaliser. «En plus des préoccupations quotidiennes du citoyen dans tous les domaines, qui sont l’eau, l’éclairage, le transport, les routes et voies d’accès, l’éducation et la santé, nous allons travailler à doter la commune de nouvelles infrastructures, notamment, pour la jeunesse», s’est-il engagé. En cas de victoire, Tasqamuts Oussirem compte, également, investir dans la valorisation du capital historique de la commune, qui, a-t-il relevé, «regorge de lieux ayant abrité des faits historiques, pour certains, méconnus et qui peuvent être rentabilisés au profit de la commune et des citoyens». Ce dernier, a-t-il noté, «reçoit déjà des milliers de visiteurs dont la commune ne tire aucun profit. En valorisant ces lieux historiques et en offrant à ses visiteurs quelques services, à l’exemple de l’hébergement et du transport, la commune peut en tirer profit». La liste Tasqamuts Oussirem est en lice pour le renouvellement des Assemblées populaires communales (APC), le samedi prochain. Deux communes sises au sud de la wilaya de Tizi-Ouzou, à savoir Ait Mahmoud et Ait Boumahdi, sont concernées par ces élections communales partielles pour lesquelles deux partis politiques, le Front des forces socialistes (FFS) et le Rassemblement national démocratique (RND) et 4 listes indépendantes (Tiguejda, Tasqamouts N’Oussirem, Imnayen N’Elkheir et Tagmats), sont en lice. n

