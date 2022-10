La problématique de la gestion participative a occupé, dimanche, une place prépondérante dans la campagne des candidats en lice pour les élections communales partielles prévues le 15 octobre courant à Bejaia, revenant quasiment en leitmotiv dans la plupart de leurs discours.

«Il est vital de mettre en œuvre une gestion participative et d’inaugurer de nouveaux rapports entre les instances élues et les électeurs. Il y’a une carence à laquelle il faut irrémédiablement parer», a insisté Chitour Salah de la liste Tadukli, de la circonscription de Feraoun, mettant l’accent sur l’intérêt de l’implication du plus grand nombre de citoyens dans la gestion des affaires de la commune.

Mouloud Salhi, de la liste Assirem, d’Akbou, a dit faire de la question une «priorité qui doit être appliquée par la mise en place d’un conseil consultatif communal pour donner corps au processus de décision et offrir ainsi un cadre et une orientation aux pratiques de gestion».

Tous les candidats en campagne, même s’ils n’abordent pas de façon directe la question, soulignent avec force l’importance d’instaurer de nouveaux rapports entre l’assemblée et les citoyens, parlant tantôt d’»union sacrée», et parfois de «mobilisation générale», mais avec en filigrane, le rassemblement d’efforts mutuels pour l’exercice effectif de la citoyenneté en favorisant la communication entre les différents acteurs.

Quatre communes sont concernées par les élections partielles du 15 octobre à Bejaia. Il s’agit d’ Akbou, Toudja, Feraoun et M’cisna, toutes situées à l’ouest de la wilaya au cœur de la vallée de la Soummam.

Elles comptent 47.000 électeurs dont près de la moitié, concentrée dans la seule région d’Akbou, 2eme grande commune de la wilaya.

A noter, lors des élections locales du 27 novembre 2021, les quatre communes n’ont pas été pourvues d’élus faute de candidats, d’où l’organisation de ces élections communales partielles.



L’activité de proximité domine à Tizi Ouzou

Par ailleurs, l’activité de proximité avec le citoyen a été, dimanche, au cœur de la 11ème journée de la campagne électorale pour les élections communales partielles à Tizi Ouzou.

Dans les deux assemblées populaires communales (APC) concernées par le prochain scrutin, à savoir, Ait Boumahdi et Ait Mahmoud, au Sud de Tizi-Ouzou, les candidats en lice ont affirmé à l’APS, avoir «favorisé» le contact direct avec le citoyen pour «mieux cibler chaque catégorie et écouter ses préoccupations quotidiennes».

C’est le cas des listes du Rassemblement national démocratique (RND), Imnayen N’Elkhir et Tagmats, en lice à Ait Boumahdi, dans la daïra de Ouacifs, qui ont déclaré avoir opté pour plus de proximité avec le citoyen en évoquant directement ses contraintes quotidiennes.

«Nous écoutons chaque jour depuis le début de la campagne les soucis des citoyens en ce qui concerne l’eau, le transport, les conditions de scolarisation des enfants et autres», a souligné Noureddine Belarbi du RND, qui a ajouté que sa liste a également programmé de «grandes réunions» et des meeting pour les jours à venir.

Même stratégie chez le reste des listes concurrentes qui, selon leurs représentants respectifs, ont préféré être «à l’écoute du citoyen et aussi près de lui» pour vulgariser leur vision de la gestion des affaires de la commune, tout en préparant de grandes rencontres pour les derniers jours de la campagne.

A Ait Mahmoud, dans la daïra de Béni Douala, les 2 listes en concurrence, Tasqamuts N’Oussirem et Tiguejda, ont, également, fait le choix des actions de proximité en cette 11ème journée de la campagne qui a débuté le 22 septembre dernier et se poursuivra jusqu’au 11 octobre courant.

«Le citoyen est au centre de notre campagne et de notre vision de gestion, et de ce fait, la proximité est le moyen le plus indiqué pour l’approcher dans son quotidien, évoquer avec lui les différentes contraintes, et discuter ensemble des solutions possibles», a souligné M. Abrous de la liste Tasqamuts N’Oussirem.

Pour le prochain rendez-vous électoral, deux partis politiques, le Front des forces socialistes (FFS) et le Rassemblement national démocratique (RND) et 2 listes indépendantes, Imnayen N’Elkheir et Tagmats sont en lice à Ait Boumahdi alors que deux autres listes indépendantes, Tiguejda et Tasqamut N’Oussirem, sont en compétition à Ait Mahmoud. n

Articles similaires