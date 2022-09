Au total, 101 têtes de bétail ont été remis jeudi soir dans la localité Erighia (Tahouna) dans la commune de Berihane (El Tarf), au profit de 23 éleveurs de petit bétail parmi les victimes des incendies ayant affectés la wilaya en août dernier. L’opération d’indemnisation des victimes des feux de forêts parmi les éleveurs de petit bétail a concerné jeudi comme première étape la remise de 101 têtes de bétail (70 têtes ovines et 31 têtes de chèvres) au profit de 23 éleveurs répartis à travers les communes d’El Kala, Ain Laâseul et Chihani.

Dans une déclaration à la presse, le chef de l’exécutif local qui supervisait l’opération, a indiqué qu’en application des instructions du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune visant l’accélération de l’opération d’indemnisation des agriculteurs et éleveurs victimes des derniers feux de forêts et à l’initiative de la Chambre agricole de la wilaya de Tébessa, il a été procédé jeudi au lancement de l’indemnisation des éleveurs sinistrés qui ont perdu des têtes bétail à cause des incendies qu’a connu la wilaya dernièrement. Cette opération d’indemnisation est en mesure de redonner espoir aux agriculteurs et leur permettre de relancer à nouveau leurs activités, a estimé le même responsable. Saluant l’élan de solidarité avec la wilaya d’El Tarf dès les premières heures du déclenchement des incendies et les aides en nature arrivées en provenance des différentes régions du pays, le wali a indiqué qu’il a été décidé, dans une première étape et sur la base des résultats du recensement et d’évaluation des dégâts, l’indemnisation des éleveurs en attendant l’indemnisation des agriculteurs qui ont perdus leurs arbres fruitiers ainsi que les citoyens dont les habitations et meubles ont été incendiés.

Pour sa part, la directrice locale des services agricoles DSA, Chanez Zaidi a indiqué que l’opération d’indemnisation des éleveurs ayant perdu leurs troupeaux à cause des derniers incendies «se poursuit pour remettre des têtes de petit bétail au profit des sinistrés des différentes communes touchées par les incendies», faisant état du recensement de 131 sinistrés et la mort de 826 têtes entre ovines, bovines et de chèvres. Les incendies qui se sont déclenchés récemment dans la wilaya d’El Tarf ont causé la mort de 36 personnes et des blessures à plus de 170 autres personnes en plus de la destruction de 5.670 hectares du couvert végétal dont 1.164 ha de surfaces forestières. n

